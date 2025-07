'हम किसी से भी कर सकते हैं मुकाबला... भारत आज मजबूत', Piyush Goyal ने आंकड़े गिनाकर कह दी बड़ी बात

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति पर अपनी राय साझा की और आंकड़े गिनाते हुए बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि आज दुनिया में बड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत एक मजबूत स्थिति में है और हम किसी से भी मुकाबला करने में सक्षम हैं. केंद्रीय मंत्री ने निर्यात के रिकॉर्ड आंकड़े (India Export Data) सामने रखते हुए दावा किया कि देश अब कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है.

पीयूष गोयल बोले- 'टूटेंगे पुराने रिकॉर्ड...'

Piyush Goyal ने बताया कि भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है और ये पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है. उन्होंने अनुमान जाहिर करते हुए कहा कि इस वित्त वर्ष देश का निर्यात (India's Import) 870 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है और ये आंकड़ा 2024-25 में दर्ज 825 अरब डॉलर से वृद्धि को दर्शाता है. वाणिज्य मंत्री के मुताबिक, खास बात ये है कि भारत का निर्यात विपरीत और चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक माहौल में भी तेज बना हुआ है. भारत अपने निर्यात प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नए मुक्त व्यापार समझौतों और लगातार बढ़ते निवेश का लाभ उठा रहा है.

निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना भारत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत मजबूत स्थिति में है और हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमें खुद पर पूरा भरोसा है और अब हम दुनिया में किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं. Piyush Goyal ने आगे कहा कि भारत वैश्विक निवेश (Global Investment) के लिए भी एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है और लगातार बढ़ते निवेश का लाभ भी मिल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि PLI समर्थित सेक्टर्स में घरेलू मूल्य संवर्धन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.

पीयूष गोयल ने ऐसे साधा UPA पर निशाना

भारत की मजबूत स्थिति पर बात करते हुए केंद्री मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर (अब X) अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करते हुए कांग्री और यूपीए पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आज भारत अपनी ताकत के दम पर दुनिया से बातचीत कर रहा है और यह Congress व UPA के समय का कमजोर भारत नहीं है, जो बातचीत करके ऐसे समझौते करता था जो हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ थे.'

Today, India negotiates from a position of strength. We are self confident, we can compete with anybody in the world.



This is not a weak India under Congress and UPA which would negotiate and make agreements which were NOT in our National Interests. pic.twitter.com/uursk73t9O