Indian Economy: पहले वर्ल्ड बैंक, फिर डेलॉयट और अब IMF को भारत पर भरोसा, कहा- 'ये सबसे तेज इकोनॉमी...'

Indian Economy को लेकर विदेशों से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं. पहले जहां विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया, तो वहीं अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी में बना रहेगा.

आईएमएफ ने जताया इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा (File Photo: ITG)
डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है. तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने इसका लोहा माना है और अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी गुड न्यूज आई है. IMF ने कहा है कि टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया में सबसे तेज इकोनॉमी वाले देशों में शामिल रहेगा. वैश्विक निकाय ने भारत पर भरोसा जताते हुए कहा है कि FY25-26 में देश की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार 6.6% रहेगी. खास बात ये है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन भी भारत से कही पीछे रहेगी. 

6.6% की रफ्तार से भागेगी इकोनॉमी
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आईएमएफ ने अपनी हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2025-26 में 6.6% रह सकती है. इस आंकड़े के साथ ये दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा.वहीं अपनी रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि पहली तिमाही की मजबूत आर्थिक गतिविधियों को देखते ये हाई अनुमान जाहिर किया गया है. 2026 के लिए इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ अनुमान में कटौती करते हुए इसे 6.2% किया है. 

ग्लोबल अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत 
आईएमएफ के मुताबिक, भारत चीन की तुलना में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा. China GDP Growth का अनुमान 4.8% जाहिर किया गया है. इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि इस साल ग्लोबल ग्रोथ रेट 3.2% और 2026 में 3.1% रह सकता है, जो पहले जताए गए पूर्वानुमानों से कम है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में स्पेन 2.9% जीडीपी ग्रोथ के साथ सबसे आगे रह सकता है. वहीं अमेरिका के लिए 1.9% के ग्रोथ रेट का अनुमान जाहिर किया गया है. 

वर्ल्ड बैंक ने भी जताया है भरोसा
आईएमएप से पहले विश्व बैंक की ओर से भी भारत की तेज रफ्तार पर भरोसा जताया गया था. बीते दिनों अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जाहिर करते हुए India's GDP Growth के अनुमान में इजाफा किया था. World Bank ने कहा था कि मजबूत घरेलू खपत और एग्रीकल्‍चर व ग्रामीण मजदूरी में बेहतर प्रदर्शन के चलते फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्‍पाद की वृद्धि दर के अनुमान को पहले के 6.3 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी किया जा रहा है. 

डेलॉयट भी भारतीय इकोनॉमी पर पॉजिटिव 
सिर्फ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ही नहीं, डेलॉयट इंडिया ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहने पर मुहर लगाई है. अपनी हालिया रिपोर्ट में एजेंसी ने FY2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7-6.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद जाहिर की है.

ग्रोथ अनुमान को बढ़ाते हुए डेलॉयट ने कहा है कि ग्रोथ अनुमान में ये इजाफा भारत के अधिकांश देशों की तुलना में मजबूत होकर उभरने की एक नई भावना का भी संकेत देता है. बता दें कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार शुरुआत की है और अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है, जो उम्मीदों से कहीं ज्यादा है. 

