Harmanpreet Net Worth: मुंबई-पटियाला में बंगला... करोड़ों की नेटवर्थ, जानिए हरमनप्रीत के पास क्या-क्या

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना दम दिखाते हुए ICC Women's World Cup ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने ये कमाल किया है. उन्होंने जहां टीम का दमदार नेतृत्व किया, तो अपने बल्ले से रन भी बरसाए. हरमन महिला विश्व कप जीतने वाली सबसे उम्रदराज कप्तान हैं और उनकी उम्र 36 वर्ष 239 दिन है. क्रिकेट की पिच पर कमाल दिखाने के साथ ही हरमनप्रीत कमाई के मामले में भी आगे हैं. मुंबई से पटियाला तक उनकी प्रॉपर्टी फैली हुई है.

महिला कप्तान के पास 25 करोड़ की संपत्ति!

हरमनप्रीन ब्रिगेड ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा दम दिखाया कि 'World Cup' अपने नाम कर लिया. कड़े मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीकन टीम को 52 रनों से शिकस्त दी. बात करें, Harmanpreet Kaur Net Worth की, तो क्रिकट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक FY2024-25 तक उनकी कुल संपत्ति करीब 25 करोड़ रुपये थी. इसमें क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से होने वाली कमाई के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट की इनकम भी शामिल है. यहां बता दें कि वूमन टीम इंडिया के साथ ही हरमनप्रीत WPL में मुंबई इंडियंस की कप्तान भी हैं.

BCCI से मिलती है इतनी रकम

Harmanpreet Kaur अपनी बल्लेबाजी से रनों की बौछार करती नजर आती है, साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 171 रनों की धुआंधार पारी कैसे भुलाई जा सकती है. ये अनुवभी महिला बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ A कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट में हैं. इसके तहत हरमनप्रीत को हर साल 50 लाख रुपये की मोटी रकम मिलती है. एक टेस्ट मैच के लिए जहां इस कॉन्ट्रैक्ट में महिला कप्तान को 15 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये मिलते हैं. इसके अलावा T20 फॉर्मेट में खेलने के लिए एक मैच के 3 लाख रुपये मिलते हैं.

WPL के जरिए करोड़ों की कमाई

न केवल इंटरनेशनल क्रिकेट में, बल्कि अन्य क्रिकेट फॉर्मेट के जरिए Harmanpreet की जोरदार इनकम होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान के रूप में हर सीज़न पर 1.80 करोड़ रुपये की सैलरी पाती हैं. इसके साथ ही तमाम विदेशी लीग्स में खेलकर भी उन्होंने मोटी कमाई की है. बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान पंजाब पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर भी तैनात हैं, जहां से मिलने वाली सैलरी भी उनकी नेटवर्थ में इजाफा करती है.

ब्रांड एंडोर्समेंट से भी तगड़ी इनकम

हरमनप्रीत कौन न सिर्फ क्रिकेट के जरिए, बल्कि दिग्गज ब्रांडों के एंडोर्समेंट से भी पैसे कमाती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर साल उन्हें इसके जरिए 40-50 लाख रुपये तक की कमाई हो जाती है और हरमनप्रीत को एक कॉमर्शियल शूट के लिए 10-12 लाख रुपये मिलते हैं. वे जिन ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आती हैं, उनमें HDFC Life, ITC, Boost, CEAT, PUMA, TATA Safari, Asian Paints, Jaipur Rugs, The Omaxe State समेत अन्य नाम शामिल हैं.

मुंबई-पटियाला में लग्जरी घर

Indian Women's Cricket Caption हरमनप्रीत कौन के पास मुंबई से लेकर पटियाला तक प्रॉपर्टीज हैं. वे फिलहाल अपने परिवार के साथ पटियाला स्थित आलीशान बंगले (Harmanpreet Kaur Patiala Bangalow) में रहती हैं. वहीं उनके पास मुंबई में भी एक लग्जरी घर है, जो उन्होंने साल 2013 में खरीदा था. कार-बाइक कलेक्शन की बात करें, उनके पास Vintage Jeep समेत अन्य कारें हैं. वहीं उन्हें बाइक लवर भी माना जाता है और कलेक्शन में Harley-Davidson जैसे महंगी बाइक शामिल है.

