अप्रैल में अब तक का सबसे अधिक GST कलेक्शन, कोरोना काल में भी लगातार 7वें महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा संग्रह

अप्रैल के महीने में देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में रहा. कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगाना पड़ा. इन सबके बावजूद अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना और सरकार के खाते में लगातार सातवें महीने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक आए हैं. जानें पूरी डिटेल

अब तक का सबसे ऊंचा कलेक्शन

अप्रैल 2021 में सरकार का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,41,384 करोड़ रुपये रहा. ये देश में अब तक का किसी एक महीने में होने वाला सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन है. इसने मार्च 2021 के 1.24 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

केन्द्र और राज्य सरकारों की झोली में आए इतने रुपये

जीएसटी कलेक्शन के तीन हिस्से होते हैं. पहला केन्द्रीय जीएसटी (CGST), दूसरा राज्य जीएसटी (SGST) और तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) होता है. अप्रैल में CGST का कलेक्शन 27,837 करोड़ रुपये रहा. वहीं SGST कलेक्शन 35,621 करोड़ रुपये रहा.

✅The gross GST revenue collected in the month of April' 2021 is at a record high of Rs. 1,41,384 crore ✅The GST revenues during April 2021 are the highest since the introduction of GST (1/2)

IGST में आए 68,481 करोड़ रुपये

दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर IGST वसूला जाता है. अप्रैल में सरकार का IGST कलेक्शन 68,481 करोड़ रुपये रहा है. इसमें वस्तुओं के आयात पर लगने वाले शुल्क के 29,599 करोड़ रुपये शामिल हैं.

उपकर से भी कमाए 9,445 करोड़ रुपये

इसके अलावा जीएसटी व्यवस्था के तहत सरकार लक्जरी आइटम्स पर जीएसटी की ऊंची दर के साथ-साथ उपकर (सेस) भी वसूलती है. सेस के तौर पर अप्रैल में सरकार ने 9,445 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसमें आयात पर वसूले गए शुल्क के 981 करोड़ रुपये शामिल हैं.

मार्च के कलेक्शन से 14% अधिक

वित्त मंत्रालय की खबर के मुताबिक अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन पिछले छह महीने से जारी जीएसटी संग्रह में सुधार को दिखाता है. यह मार्च के कलेक्शन से 14% अधिक है. वहीं ये लगातार 7वां महीना है जब सरकार का मासिक जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये के पार रहा है.

GST revenues have not only crossed the Rs. 1 lakh crore mark during successively for the last seven months but have also shown a steady increase. These are clear indicators of sustained economic recovery during this period.

(2/2)