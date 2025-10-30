scorecardresearch
 

Groww IPO की डिटेल आउट... प्राइस बैंड, डेट, जीएमपी, जानिए सबकुछ

Groww IPO की पूरी जानकारी सामने आ चुकी है. लंबे इंतजार के बाद कंपनी ने आईपीओ की डेट, प्राइस बैंड और अन्‍य डिटेल की जानकारी दी है. यह आईपीओ नवंबर में खुलने वाला है.

ग्रो आईपीओ डिटेल. (Photo: Representative)
ग्रो आईपीओ डिटेल. (Photo: Representative)

ब्रोकिंग प्‍लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने वाली Groww की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर आ रही है. कंपनी  ने आगामी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की डिटेल आउट कर दी है, जिसमें डेट से लेकर  प्राइस बैंड तक सबकुछ बताया गया है. 

कब आ रहा ये आईपीओ
कंपनी ने अपने डिटेल में बताया है कि आगामी Groww IPO 4 नंवबर, 2025 को पब्लिक के लिए खोला जाएगा. IPO का साइज 6,632.30 करोड़ रुपये है और यह 7 नवंबर, 2025 को बंद होगा. Groww के आईपीओ में 1060 करोड़ रुपये प्राइस के 10.60 करोड़ शेयरों का नया इश्‍यू और 5572 करेाड़ रुपये प्राइस के 55.72 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है. सब्सक्रिप्शन अवधि समाप्त होने के बाद, शेयरों का आवंटन 10 नवंबर को तय होगा. इन शेयरों की मार्केट में लिस्टिंग 12 नवंबर को होगी. 

कितना होगा प्राइस बैंड? 
कंपनी ने IPO के लिए 95 रुपये से 100 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. खुदरा निवेशकों के लिए लॉट साइज 150 शेयर है, यानी ऊपरी प्राइस बैंड पर न्यूनतम निवेश 15,000 रुपये है.

कितना करना होगा निवेश? 
छोटे गैर-संस्थागत निवेशकों (sNII) के लिए, न्यूनतम आवेदन आकार 14 लॉट या 2,100 शेयर है, जिसका कुल अमाउंट ₹2,10,000 है. बड़े गैर-संस्थागत निवेशकों (bNII) के लिए, लॉट साइज 67 लॉट या 10,050 शेयर है, जो ₹10,05,000 के निवेश के बराबर है.

30 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:33 बजे, Groww IPO के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 11 रुपये था. 100 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर अनुमानित लिस्टिंग प्राइस लगभग 111 रुपये होने की उम्मीद है, जो लगभग 11% की संभावित लिस्टिंग लाभ को दर्शाता है. 

क्‍या करती है कंपनी? 
2017 में स्थापित, ग्रो एक बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी है जो सीधे ग्राहकों तक पहुंचने वाले डिजिटल निवेश प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करती है. यह खुदरा निवेशकों को म्यूचुअल फंड, स्टॉक, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), IPO, डिजिटल गोल्ड और अमेरिकी स्टॉक जैसे अन्‍य वित्तीय उत्पादों में निवेश करने की सुविधा देती है. कंपनी का मोबाइल ऐप भारत में पहली बार निवेश करने वाले और युवा निवेशकों के बीच खासतौर से लोकप्रिय हो गया है . ग्रो मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा (एमटीएफ), एल्गोरिथम ट्रेडिंग टूल, न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) और क्रेडिट समाधान जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करता है.

(नोट- किसी भी आईपीओ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

