टैरिफ पर सरकार ने दिया बयान, अब तक अमेरिका से हो चुकी है 5 दौर की बातचीत, जानिए कब क्या हुआ?

भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापारिक रिश्‍ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं. अमेरिका भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगा चुका है और 27 अगस्‍त से इसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने वाला है. इस बीच TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी ने टैरिफ और ट्रेड को लेकर सवाल से सवाल पूछे थे, जिसका जवाब वाणिज्‍य उद्योग मंत्रालय ने दिया है.

अमेरिका-भारत व्यापार और टैरिफ मुद्दे पर सांसद अभिषेक बनर्जी के सवालों का वाणिज्‍य उद्योग मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्‍यापार समझौते पर बातचीत मार्च 2025 में शुरू हुई थी. बातचीत के पांच दौर हो चुके हैं और आखिरी बार दोनों देशों के बीच बातचीत 14 से 18 जुलाई 2025 को वाशिंगटन, अमेरिका में आयोजित हुई थी.

कितना लगेगा टैरिफ?

भारत से अमेरिका को एक्‍सपोर्ट की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 25% की दर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है. मंत्रालय ने कहा कि यह अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका को भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग 55% इस पारस्परिक शुल्क के अधीन है. इसके अलावा, भारत से एक्‍सपोर्ट की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 27 अगस्त, 2025 से 25% की एक्‍स्‍ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है.

किन चीजों पर है छूट

मंत्रालय ने बताया कि अभी तक फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अमेरिका को भारतीय एक्‍सपोर्ट पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है. मंत्रालय ने आगे कहा कि डिमांड और क्‍वालिटी जैसे कारक से पता चलेगा कि भारत के निर्यात पर टैरिफ का कितना प्रभाव पड़ेगा. साथ ही यह भी पता चलेगा कि टेक्‍सटाइल से लेकर अन्‍य सेक्‍टर्स पर इसका क्‍या असर होगा. बता दें, फॉर्मा सेक्टर पर 250% तक टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं.

व्‍यापार को लेकर चल रही बातचीत

सरकार, अमेरिका द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के प्रभाव के आकलन के लिए एक्‍सपोर्ट्स और इंडस्‍ट्री समेत सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संपर्क में है. मंत्रालय ने कहा कि सरकार किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई और उद्योग के सभी वर्गों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है.

भारत सरकार अमेरिका के साथ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर चर्चा में शामिल है, जिसका उद्देश्य टैरिफ स्थिरता और दीर्घकालिक व्यापार पूर्वानुमान के माध्यम से व्यापार और निवेश का विस्तार करना है.

