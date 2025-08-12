scorecardresearch
 

टैरिफ पर सरकार ने दिया बयान, अब तक अमेरिका से हो चुकी है 5 दौर की बातचीत, जानिए कब क्या हुआ?

अमेरिका-भारत व्यापार और टैरिफ मुद्दे पर एआईटीसी सांसद अभिषेक बनर्जी के सवालों का वाणिज्‍य उद्योग मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्‍यापार समझौते पर बातचीत मार्च 2025 में शुरू हुई थी और अभी तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है.

Advertisement
X
टैरिफ को लेकर भारत सरकार का आया बयान. (Photo: File/ITG)
टैरिफ को लेकर भारत सरकार का आया बयान. (Photo: File/ITG)

भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापारिक रिश्‍ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं. अमेरिका भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगा चुका है और 27 अगस्‍त से इसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने वाला है. इस बीच TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी ने टैरिफ और ट्रेड को लेकर सवाल से सवाल पूछे थे, जिसका जवाब वाणिज्‍य उद्योग मंत्रालय ने दिया है. 

अमेरिका-भारत व्यापार और टैरिफ मुद्दे पर सांसद अभिषेक बनर्जी के सवालों का वाणिज्‍य उद्योग मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्‍यापार समझौते पर बातचीत मार्च 2025 में शुरू हुई थी. बातचीत के पांच दौर हो चुके हैं और आखिरी बार दोनों देशों के बीच बातचीत 14 से 18 जुलाई 2025 को वाशिंगटन, अमेरिका में आयोजित हुई थी. 

कितना लगेगा टैरिफ? 
भारत से अमेरिका को एक्‍सपोर्ट की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 25% की दर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है. मंत्रालय ने कहा कि यह अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका को भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग 55% इस पारस्परिक शुल्क के अधीन है. इसके अलावा, भारत से एक्‍सपोर्ट की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 27 अगस्त, 2025 से 25% की एक्‍स्‍ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

US China Trade
सोयाबीन बेचने के लिए ट्रंप परेशान... सबसे बड़े 'दुश्मन' से बोले- 'खरीद लो...' 
youth in india - world record
दुनिया का सबसे युवा देश है India, लेकिन… 
india and american expert for tariff war
Tariff War में India के साथ तो आया US एक्सपर्ट लेकिन... 
trump extended the deadline for china tariff
Trump ने China की Tariff Deadline 90 दिनों के लिए बढ़ाई 
US Vice President JD Vance (Photo: AP)
क्या चीन पर भी भारत जैसा टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? वेंस बोले- ये काफी मुश्किल है क्योंकि...  
Advertisement

किन चीजों पर है छूट
मंत्रालय ने बताया कि अभी तक फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अमेरिका को भारतीय एक्‍सपोर्ट पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है. मंत्रालय ने आगे कहा कि डिमांड और क्‍वालिटी जैसे कारक से पता चलेगा कि भारत के निर्यात पर टैरिफ का कितना प्रभाव पड़ेगा. साथ ही यह भी पता चलेगा कि टेक्‍सटाइल से लेकर अन्‍य सेक्‍टर्स पर इसका क्‍या असर होगा. बता दें, फॉर्मा सेक्टर पर 250% तक टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं.

व्‍यापार को लेकर चल रही बातचीत
सरकार, अमेरिका द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के प्रभाव के आकलन के लिए एक्‍सपोर्ट्स और इंडस्‍ट्री समेत सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संपर्क में है. मंत्रालय ने कहा कि सरकार किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई और उद्योग के सभी वर्गों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है. 

भारत सरकार अमेरिका के साथ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर चर्चा में शामिल है, जिसका उद्देश्य टैरिफ स्थिरता और दीर्घकालिक व्यापार पूर्वानुमान के माध्यम से व्यापार और निवेश का विस्तार करना है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement