26 जनवरी तक सस्ते में बुक करा सकते हैं Flight Tickets, Go First का जबरदस्त ऑफर

बजट एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) ने रिपब्लिक डे (Republic Day) के अवसर पर फ्लाइट टिकटों (Flight Tickets) पर शानदार ऑफर का ऐलान किया है. एयरलाइन 'Right to Fly Sale' के तहत विमान यात्रियों को 926 रुपये की शुरुआत कीमत पर फ्लाइट टिकट की पेशकश कर रही है. कंपनी के इस सेल के तहत 22 जनवरी, 2022 से 26 जनवरी, 2022 के बीच बेहद कम किराये के साथ फ्लाइट टिकटों की बुकिंग की जा सकती है. आइए इस ऑफर से जुड़ी पूरी जानकारी पर डालते हैं नजरः

31 मार्च तक की टिकटों पर मिलेगी छूट (Go First Discount on Flight Tickets)

Go First की वेबसाइट पर अवेलेबल जानकारी के मुताबिक अगर आप 22 जनवरी, 2022 से 26 जनवरी, 2022 के बीच फ्लाइट टिकट बुक कराते हैं तो आपको इस स्पेशल ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा. ये छूट आपको 11 फरवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 के बीच की फ्लाइट टिकट पर मिलेगी. इस टिकट के साथ जर्नी करने पर आप 15 किलोग्राम तक का बैगेज ले जा पाएंगे.

चेंज फीस के बारे में जानिए

अगर आप इस स्कीम के तहत टिकट बुक कराते हैं तो यात्रा से तीन दिन पहले तक आप बिना किसी चेंज फीस के अपने फ्लाइट टिकट को रिशिड्यूल करा पाएंगे. अगर आप टिकट कैंसल कराते हैं तो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन्स अप्लाई होंगे और स्टैंडर्ड कैंसलेशन चार्ज लगेगा.

घरेलू टिकटों पर ही मिलेगी छूट

Go First ने बताया है कि आपको Domestic Flight Tickets पर ही विशेष छूट (Special Discount on Flight Tickets) मिलेगी. आप एक तरफ की टिकट पर ही इस छूट का लाभ उठा पाएंगे.

किसी भी चैनल से टिकट बुक करने पर मिलेगा फायदा

Go First ने बताया है कि कंपनी की वेबसाइट सहित किसी भी चैनल से टिकट बुक करने पर आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा. हालांकि, इस ऑफर के तहत आप ग्रुप बुकिंग नहीं करा सकते हैं. साथ ही किसी अन्य ऑफर के साथ इसे क्लब नहीं किया जा सकता है.