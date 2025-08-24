scorecardresearch
 

चीन ने फिर चली चाल? iPhone17 के लॉन्‍च से पहले भारत से बुलाए 300 और इंजीनियर

फॉक्‍सकॉन टेक्‍नोलॉजी ग्रुप ने तमिलनाडु के प्‍लांट से करीब 300 चीनी इंजीनियरों को वापस बुला लिया है. हालांकि अभी तक इसके पीछे के कारण को लेकर स्‍पष्‍ट जानकारी नहीं मिली है.

Advertisement
X
300 चीनी इंजीनियर फॉक्‍सकॉन के प्‍लांट से वापस चीन गए. (Photo: Reuters)
300 चीनी इंजीनियर फॉक्‍सकॉन के प्‍लांट से वापस चीन गए. (Photo: Reuters)

Apple बनाने वाली फॉक्‍सकॉन टेक्‍नोलॉजी ग्रुप ने तमिलनाडु स्थित एक कारखाने से करीब 300 चीनी इंजीनियरों को वापस बुला लिया है. हाल के महीनों में यह दूसरा ऐसा कदम है. ब्लूमबर्ग ने रविवार को रिपोर्ट में कहा कि इससे भारत में Apple के विस्‍तार की गति पर नए सवाल उठ रहे हैं. 

ये इंजीनियर फॉक्सकॉन की युजान टेक्नोलॉजी यूनिट में काम करते थे, जो पुराने आईफोन मॉडल के लिए इनक्लोजर और डिस्प्ले मॉड्यूल बनाती है. रिपोर्ट के अनुसार, इन कर्मचारियों को अब चीन वापस भेज दिया गया है और तमिलनाडु स्थित फॉक्सकॉन ने उनकी जगह ताइवानी इंजीनियरों को बुलाना शुरू कर दिया है. हालांकि यह अभी तक स्‍पष्‍ट नहीं है कि कर्मचारियों को घर क्‍यों भेजा गया.

चीन ने क्‍यों लिया ये फैसला? 
इस साल की शुरुआत में फॉक्‍सकॉन ने कथित तौर पर भारत स्थित अपने iPhone कारखानों से सैकड़ों चीनी इंजीनियरों और तकनीशियो को वापस घर लौटने को कहा था. ब्‍लूमबर्ग ने कहा कि बीजिंग ने मौखिक रूप से नियामकों और स्‍थानीय सरकारों को भारत और साउथ पूर्व एशिया में टेक्‍नोलॉजी ट्रांसफर और उपकरण निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए प्रोत्‍साहित किया था, ताकि चीन से मैन्‍युफैक्‍चरिंग के पलायन को रोका जा सके. हालांकि इंजीनियरों को भारत से वापस बुलाने के कारणों के बारे में अभी स्‍पष्‍ट जानकारी सामने नहीं आई है. 

सम्बंधित ख़बरें

सबसे ज्यादा फोन फेस्टिवल सीजन जैसे- दिवाली, दशहरा, ईद पर बिकते हैं. वहीं,  26 जनवरी (Republic Day), 15 अगस्त (Independence Day) के मौके पर स्पेशल सेल डेज चलती है. ( Photo: AI Generated)
10 हजार के एक फोन पर कितना कमाते हैं दुकानदार? जानें किस कंपनी पर कितना फायदा 
महंगे होने जा रहे हैं iPhone, सामने आई वजह, सितंबर में होने जा रही है लॉन्चिंग  
The new series is expected feature slimmer bezels, upgraded cameras, and enhanced Dynamic Island functionality.
Apple की बड़ी तैयारी, आ रहा है स्लिम iPhone 17 Air, Samsung के इस फोन से होगा मुकाबला  
iPhone 16
महंगे हो जाएंगे iPhone? ट्रंप ने दी भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी 
Apple Showroom And reflects samsung phone
iPhone 17 की लॉन्च डेट हुई लीक, स्लिम 17 Air भी देगा दस्तक, देखें डिटेल्स 
Advertisement

आईफोन17 पर अभी काम नहीं 
रिपोर्ट में कहा गया है कि युजहान प्लांट में कुछ महीने पहले ही उत्पादन शुरू हुआ है और अभी तक Apple के नए iPhone 17 लाइन पर काम नहीं चल रहा है. Apple अपने ज्‍यादातर आईफोन्‍स आयात करता है, हालांकि कर्मचारियों की वापसी की भरपाई के लिए वह अन्य भारतीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हो सकता है. 

एप्पल ने अब तक भारत में महत्वपूर्ण चीनी साझेदारों को लाने से परहेज किया है, इसके बजाय टाटा समूह की इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा जैसी कंपनियों के साथ स्थानीय आपूर्ति चेन  डेवलप की है, जो एकमात्र भारतीय आईफोन असेंबलर बन गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां चीनी आपूर्तिकर्ता लगभग दो दशकों से आईफोन बना रहे हैं, वहीं भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को कभी-कभी शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement