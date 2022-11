कहां लगाएं पैसे? इस हफ्ते खुलेंगे एक के बाद एक चार IPO, ये रही फुल डिटेल

अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी या बीकाजी के आईपीओ में पैसे लगाने से चूक गए हैं, तो इस हफ्ते आपको बंपर कमाई का मौका मिलने वाला है. दरअसल, चार कंपनियां अपने IPO लॉन्च करने वाली है. इसके जरिए बाजार से कुल 5,020 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है.

ये कंपनियां ला रहीं अपना आईपीओ

पीटीआई के मुताबिक, इस हफ्ते आने वाले आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की लिस्ट में आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज (Archean Chemical Industries Ltd) और फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस (Five Star Business Finance) शामिल हैं. इसके अलावा केंज टेक्नोलॉजी इंडिया (Kaynes Technology India) और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड (Inox Green Energy Services Ltd) भी अपना आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन करेंगीं.

9 नवंबर से दोहरी कमाई का मौका

आर्चियन केमिकल्स और फाइव स्टार बिजनेस के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 9 नवंबर को ओपन होंगे और 11 नवंबर तक इनमें निवेश का मौका मिलेगा. एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ 7 नवंबर को खुलेगा. शेयर बाजार में इन दोनों कंपनियों के शेयर 21 नवंबर को लिस्ट किए जाने की उम्मीद है. Archean Chemical आईपीओ से 1,462.3 करोड़ रुपये, जबकि Five Star Business Finance इसके जरिए 1,960 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है.

Kaynes ने तय किया इतना प्राइस बैंड

Kaynes Technology का आईपीओ 10 नवंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और इसमें 14 नवंबर तक पैसा लगाया जा सकेगा. एंकर निवेशकों के लिए इस इश्यू को 9 नवंबर को खोला जाएगा. कंपनी आईपीओ के जरिए करीब 857.8 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. कंपनी ने प्राइस बैंड 559-587 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इस इश्यू के तहत कंपनी 530 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयरों की पेशकश करेगी.

आईनॉक्स लाएगी 740 करोड़ का इश्यू

Inox Energy Services Ltd अपने इश्यू के जरिए बाजार से 740 करोड़ रुपये जुटाएगा. इसके तहत 370 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. इस आईपीओ से जुटाई गई रकम से कंपनी की योजना अपने कर्ज को चुकाने की है. रिपोर्ट के मुताबिक, आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी का आईपीओ 11 नवंबर को खुलेगा और 15 नवंबर तक खुला रहेगा. कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इस इश्यू को 10 नवंबर को ओपन करेगी.