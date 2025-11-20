'...तो लगा दूंगा 350% टैरिफ', ट्रंप बोले- ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने भारत के साथ किया, फिर रुका India-PAK युद्ध

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर से अपना दावा दोहराया है. ट्रंप ने कहा कि बीते मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ संघर्ष युद्ध (India-Pakistan War) की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने दोनों ही देशों को भारी टैरिफ लगाने की धमकी देकर शांत कराया था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान में ये भी बताया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान को 350% का हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी थी.

ट्रंप ने क्या-क्या कहा

एक नया दिन, एक और ग्लोबल प्लेटफॉर्म और भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया दावा. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को 350% Tariff लगाने की धमकी से रुकवाया था. इसके साथ ही ट्रंप ने फिर से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने खुद उन्हें फोन करके कहा था कि हम पाकिस्तान से जंग नहीं करने जा रहे हैं. गौरतलब है कि Donald Trump पहले भी कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं, लेकिन भारत की ओर से लगातार कहा गया कि इस युद्धविराम में किसी भी तीसरे देश को कोई रोल नहीं था.

'350% टैरिफ की धमकी ने किया काम'

रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस-सऊदी इन्वेट्मेंट फोरम में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से कहा था कि दोनों न्यूक्लियर-आर्म्ड पड़ोसी देश लड़ सकते हैं. लेकिन ऐसा करने पर दोनों ही देशों पर मैं 350 फीसदी का भारी टैरिफ लगाऊंगा. ट्रंप के साथ इस कार्यक्रम में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी उपस्थित थे.

ट्रंप ने कहा- मैंने टैरिफ के जरिए रुकवाए युद्ध

कार्यक्रम में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि किसी भी देश का कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है, लेकिन मैंने इन सभी युद्धों को निपटाने के लिए टैरिफ (US Tariff) को हथियार बनाया और इसका इस्तेमाल किया है. उन्होंने फिर से बड़ा दावा करते हुए कहा है कि विश्व के आठ युद्धों में से 5 युद्ध को सिर्फ टैरिफ के चलते ही निपटाया गया है. उन्होंने कहा कि, 'मैंने उनसे कहा था कि मैं नहीं चाहूंगा कि तुम एक-दूसरे पर परमाणु हथियार चलाओ, लाखों लोगों को मार डालो और लॉस एंजेलिस पर परमाणु धूल उड़ती रहे.'

60 बार दावा, बदलते रहे टैरिफ रेट

Donald Trump भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का ये दावा बीते 10 मई को दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर के बाद से अब तक 60 से ज्यादा बार कर चुके हैं. खास बात ये है कि ट्रंप द्वारा लगातार दोहराए जाने वाले इस दावे में उनका बयान एक जैसा ही रहा है, लेकिन टैरिफ की दर बदलते हुए 200% से अब 350% तक पहुंच गई है. हालांकि, इस बार एक और अलग बात है कि उन्होंने Indo-PAK Ceasefire समझौते से पहले के आखिरी घंटों में जो कुछ हुआ, उसके बारे में भी बताया है.

'सबसे पहले आया शहबाज का फोन...'

फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वह दोनों देशों पर 350% कर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार थे. ऐसे में उनके पास सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) का फोन आया था, जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने के लिए उनका धन्यवाद किया था. PM Modi के बारे में बोलते हुए ट्रंप ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री से पूछा, 'आपका काम क्या हो गया?' तब उन्होंने जवाब दिया था कि हम युद्ध नहीं करने जा रहे हैं.

हालांकि, भारत ने युद्धविराम के बाद से ही इसमें किसी भी तीसरे देश के दखल की बात से इनकार किया है. भारत ने पहलगाम हमले (Pahalgam Terror Attack) में 26 लोगों के मारे जाने के बाद इसके जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के तहत पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था.

