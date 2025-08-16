अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर टैरिफ लगाने की बात कही है. अब वह सेमीकंडक्टर और स्टील सेक्टर्स पर टैरिफ (Tariff on Semiconductors-Steel Sectors) लगाने जा रहे हैं, ताकि दूसरे देशों से आने वाले ये प्रोडक्ट्स कम हों और अमेरिका में स्टील और चिप्स का उत्पादन बढ़े.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह आने वाले हफ्तों में स्टील और सेमीकंडक्टर चिप्स के आयात पर टैरिफ लगाएंगे. ट्रंप ने यह ऐलान अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के लिए जाते समय एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं.
ट्रंप ने कहा कि शुरुआत में दरें कम होंगी, ताकि कंपनियां अमेरिका में घरेलू विनिर्माण बढ़ा सकें और बाद में ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा जैसा कि उनका दवाइयों पर टैरिफ को लेकर प्लान है. हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि सेमीकंडक्टर और स्टील पर कितने फीसदी का टैरिफ लगेगा.
अमेरिका में बढ़ेगा उत्पादन!
ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कंपनियां High Tariff का सामना करने के बजाय अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग करना पसंद करेंगी, जिससे अमेरिका में चिप्स और स्टील का उत्पादन बढ़ेगा. गौरतलब है कि ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले करीब सभी देशों के उत्पादों और ऑटो जैसे कुछ खास सेक्टर्स पर ज्यादातर टैरिफ लगाकर व्यापार को उलट-पुलट दिया है.
अभी स्टील पर इतना है टैरिफ
डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ को बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया था, लेकिन मई में उन्होंने ऐलान किया कि वे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ की दर को दोगुना करके 50 फीसदी कर देंगे. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि स्टील जैसे सेक्टर्स पर टैरिफ की कोई नई बढ़ोतरी होगी या नहीं.
क्या सेमीकंडक्टर पर 300% टैरिफ लगाएगा अमेरिका?
ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि वे सेमीकंडक्टर के आयात पर 100% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन जो कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में विनिर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें इससे छूट दी जाएगी. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सेमीकंडक्टर सेक्टर पर टैरिफ और भी ज्यादा हो सकता है. यह टैरिफ 100, 200 या फिर 300 फीसदी तक भी जा सकता है.
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ
पिछले सप्ताह के दौरान अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया और 25 एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अप्रैल से लागाने का ऐलान किया है. इसका मतलब है कि 27 अगस्त से भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बेचने पर 50 फीसदी टैरिफ लागू होगा.