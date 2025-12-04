scorecardresearch
 
करोड़पति शेयर का निकला दम... 13 महीने में ₹2 लाख सस्ता, कभी MRF को छोड़ा था पीछे

MRF Vs Elcid Share: बीते साल एमआरएफ को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे महंगा शेयर बना एल्सिड इन्वेस्टमेंट स्टॉक अब अपने हाई से करीब 2 लाख रुपये सस्ता हो चुका है. इससा भाव 13 महीने में 60 फीसदी से ज्यादा टूटा है.

3 रुपये से 3 लाख पर पहुंचे एल्सिड शेयर ने सालभर में कराया तगड़ा घाटा (Photo: ITG)
आप भूले तो नहीं उस शेयर को, जिसने एक झटके में 3 रुपये से 3 लाख रुपये की छलांग लगाते हुए अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया था. जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी करोड़पति स्टॉक (Crorepati Stock) एल्सिड इन्वेस्टमेंट के शेयर की, जिसकी कीमत अब अपने हाई से काफी नीचे आ चुकी है. महज 13 महीने में ही Elcid Investment Share Price करीब 2 लाख रुपये तक कम हो गया है. कभी इस शेयर से पिछड़ने वाला टायर कंपनी एमआरएफ का शेयर (MRF Share) अब लगातार इससे आगे चल रहा है. आइए जानते हैं कैसे क्रैश होता चला गया ये Multibagger Stock....

हाई से 60% फिसल चुका है करोड़पति शेयर
मल्टीबैगर स्टॉक की बात हो और पैनी कैटेगरी के एल्सिड इन्वेस्टमेंट शेयर का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. दरअसल, बीते साल 2024 में इसने ऐसा कमाल किया था कि लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहा था. जून 2024 में 3 रुपये की कीमत वाला ये शेयर अचानक 3 लाख रुपये पर पहुंच गया था और फिर इसकी रफ्तार बढ़ती गई. बीते 8 नवंबर 2024 को 3.30 लाख रुपये से पार निकल गया. लेकिन फिर इसमें गिरावट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि निवेशकों में हड़कंप सा मच गया. Crorepati Elcid Share पिछले 13 महीने में 60 फीसदी के आस-पास फिसल चुका है और इसकी कीमत में गिरावट की बात करें, तो ये 1,99,472 रुपये तक कम हो गई है. 

अभी कितना है Elcid Share का भाव 
सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को Elcid Investment Share की चाल देखें, तो निवेशकों को करोड़पति बनाने वाला ये मल्टीबैगर स्टॉक 422 रुपये की गिरावट के साथ 1,31,002 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटल भी फिसलकर 2620 करोड़ रुपये पर आ गया है. गौरतलब है कि इस मल्टीबैगर शेयर का 52 वीक का लो-लेवल 1,24,200 रुपये है. हालांकि, रिटर्न की बात करें, तो अपने 26 जून 2024 के 3.53 रुपये से भाव से ये शेयर भारी गिरावट के बावजूद अब तक 37,61,938% का Multibagger Return दे चुका है. 

एल्सिड धड़ाम, तो MRF नंबर-1
लंबे समय से देश के सबसे महंगे शेयरों की लिस्ट में टॉप पर रहने वाला MRF Stock भी एल्सिड शेयर की रफ्तार के आगे बीते साल फेल हो गया था और लुढ़ककर दूसरे पायदान पर आ गया था. हालांकि, अब इस पैनी स्टॉक के भर-भराकर टूटने के चलते एमआरएफ फिर से भारत का सबसे महंगा शेयर (India's Most Expensive Stock) बनकर कारोबार कर रहा है. 

MRF Stock Price पर नजर डालें, तो बीते कुछ दिनों में भले ही शेयर बाजार में तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला हो लेकिन टायर कंपनी का ये स्टॉक तेजी के साथ कारोबार कर रहा है. गुरुवार को ही इसका भाव 1300 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा बढ़ गया. वहीं बीते छह महीने में ये 13% या 17,240 रुपये और पिछले एक साल में 26,463 रुपये तक उछला है. खबर लिखे जाने तक MRF Share 1,53,305 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सर्ट्स की सलाह जरूर लें)

---- समाप्त ----
