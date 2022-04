Solar Basket Ball देखी है कभी? वायरल हुआ इस बिजनेस वुमन का Tweet, लोगों ने किए मजेदार रिप्लाई!

हमारे देश के बड़े-बड़े उद्योगपति वैसे तो सोशल मीडिया पर कम ही कुछ लिखते हैं, लेकिन कभी-कभी वो ट्विटर वगैरह पर ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं कि बस आपका मन खुद ही उस पोस्ट ’वाह वाही’ करने लगता है. अबकी बार ऐसा ही मंत्रमुग्ध करने वाला पोस्ट किया है Biocon की चेयरपर्सन और इंडिया की फेमस बिजनेस वुमन किरण मजूमदार-शॉ (Kiran Mazumdar-Shaw) ने. हालांकि एक ट्विटर यूजर फोटो के क्रेडिट को लेकर किरण मजूमदार-शॉ से उलझ भी गया...

नाम दिया Solar Basket Ball

किरण मजूमदार-शॉ ने ट्विटर पर एक फोटो-सीक्वेंस शेयर किया है. ये कई फोटो का एक कोलाज है. इसमें सूरज एक बास्केट बॉल की तरह नजर आ रहा, जो धीरे-धीरे बास्केट से पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है. देखते ही देखते उनका ये ट्वीट वायरल हो गया. इसे 1900 से ज्यादा बार री-ट्वीट किया जा चुका है और 33 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.

मजूमदार से उलझा ट्विटर यूजर

Sri Vis नाम का एक ट्विटर यूजर इस पोस्ट में लगे फोटो के क्रेडिट को लेकर किरण मजमूदार-शॉ (Kiran Mazumdar-Shaw)से उलझ गया. उसने लिखा कि इस फोटोग्राफर को क्रेडिट देना चाहिए.

इस पर मजूमदार ने लिखा कि दुर्भाग्यवश उन्हें फोटोग्राफर का नाम नहीं पता, लेकिन उन्हें लगा कि इस फोटो-सीक्वेंस को ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचना चाहिए.

Unfortunately I don’t know the photographer- someone shared it with me n I thought it was worth sharing with a larger audience

बाद में Sri Vis ने फोटो के साथ डिस्क्लेमर लगाने के लिए कहा. इस पर किरण ने लिखा कि क्या इसके लिए डिस्क्लेमर देने की जगह है? हर कोई रोचक वीडियो शेयर करता है.

A footnote is fine. The point i was trying to make here is that the person who clicked this sequence of photos had an amazing sense of capturing it and deserves all the applause. And coming from a person with a verified account would have been great.Nothing more there was to it.