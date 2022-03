अब Anand Mahindra पहुंचे Metaverse में, बसाया ये डिजिटल शहर!

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने मेटावर्स (Metaverse) की दुनिया में कदम रख दिया है. इससे पहले वह अपनी कंपनी की Thar SUV के लिए NFT सीरीज लॉन्च कर चुके हैं. इसे लेकर उन्होंने आज एक वीडियो ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किया है.

मेटावर्स में होगी Simplicity



आनंद महिंद्रा ने ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर लिखा कि मेटावर्स में हमारे साथ जुड़िए. हमारा मानना है कि ये सिर्फ एक अवश्यंभावी दुनिया नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए कई समाधान खोज सकते हैं.

इस ट्वीट के साथ आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें वो बता रहे हैं कि उनकी कंपनी ने मेटावर्स में एक Simplicity शुरू की है. ये एक ऐसी जगह होगी जहां लोग अपने डिजिटल अवतार Digital Avtar) में पार्टसिपेट कर सकेंगे.

Join us as Mahindra ventures into the Metaverse. We believe it’s not just a make-believe world; it’s also a place where we can explore solutions for making the real world a better place… @MahindraRise @tech_mahindra pic.twitter.com/F9owmukCyE