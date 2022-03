लकड़ी का बना दिया Treadmill, देखकर आनंद महिंद्रा ने कहा- एक मुझे भी चाहिए

महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को ‘लकड़ी का बना एक ट्रेडमिल’ ऐसा पसंद आया है कि अब वो खुद के लिए भी ऐसा एक चाहते हैं. लेकिन उन्हें सिर्फ ट्रेडमिल ही नहीं, बल्कि इसकी और इसे बनाने वाली की कई खासियत भी पसंद आई हैं.

बिना बिजली के चले ये ट्रेडमिल

आनंद महिंद्रा को जो Wooden Treadmill पसंद आया है. उसे तेलंगाना के एक शख्स ने तैयार किया है. इस ट्रेडमिल का वीडियो इन दिनों वायरल (Treadmill Video Viral) हो रहा है. इस ट्रेडमिल की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से मैनुअली काम करता है और इसमें बिलकुल भी बिजली खर्च नहीं होती. मतलब कि इस ट्रेडमिल पर दौड़ लगाने से आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, साथ ही जेब का खर्च भी नहीं बढ़ेगा... यानी डाइट फूड पर खर्च होने वाले एक्स्ट्रा पैसे बिजली के बिल से बचाए जा सकते हैं.

आनंद महिंद्रा को भायी कारीगरी

आनंद महिंद्रा ने इस ट्रेडमिल की तारीफ में ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर कई बातें कही हैं. उन्होंने लिखा, ‘‘ जब दुनिया कमोडिटी की तरह होती जा रही है, मशीनें एनर्जी की भूखीं हैं, तब इस तरह की कारीगरी के लिए जुनून, घंटो की प्रतिबद्धता और मेहनत इस हाथ से बनी बनी ट्रेडमिल को सिर्फ एक ट्रेडमिल नहीं रखती, बल्कि इसे ‘कलाकारी’ बना देती है. मुझे भी एक ऐसा चाहिए’.

In a world of commoditised, energy hungry devices, the passion for craftsmanship, the hours of dedicated efforts in hand-making this device makes it a work of art, not just a treadmill. I want one… pic.twitter.com/nxeGh6a2kf