Bihar CM Oath Ceremony: पता है आपको... नीतीश, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में कौन ज्यादा अमीर? जानिए नेटवर्थ

बिहार में विधानसभा चुनाव में NDA की बंपर जीत के बाद आज नीतीश कुमार जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उनके साथ डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री शपथ लेने वाले हैं. शपथ ग्रहण की तभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. एक बार फिर राज्य में Nitish Kumar, Samrat Choudhary और Vijay Sinha तिकड़ी काम करती नजर आएगी. नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के कोटे से एक बार फिर दो डिप्टी सीएम बनेंगे.सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा होंगे. शपथ ग्रहण से पहले आइए जानते हैं कि तीनों में से कौन ज्यादा अमीर है और किसकी नेटवर्थ कितनी है.

और पढ़ें

CM नीतीश कुमार के पास इतनी संपत्ति

बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार की नेटवर्थ (Nitish Kumar Networth) के बारे में बात करें, तो बीते साल के अंत में Bihar Govt की वेबसाइट पर इससे संबंधित पूरी डिटेल शेयर की गई थी. इसमें बताया गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेटवर्थ कुल 1.64 करोड़ रुपये है, जिसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है. नीतीश कुमार के पास 21,052 रुपये नकदी के साथ ही तमाम बैंक खातों में करीब 60,811.56 रुपये जमा होने की जानकारी दी गई थी. वहीं उनके पास मौजूद अचल संपत्ति की वैल्यू 1.48 करोड़ रुपये बताई गई थी.

सम्राट चौधरी की नेटवर्थ इतनी

सम्राट चौधरी ने मुगेर की तारापुर सीट चुनाव जीता है और यहां से नॉमिनेशन फाइल करते समय उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा इलेक्शन कमीशन के सामने किया था. इस हलफनामे को देखें, तो Samrat Choudhary Net Worth करीब 11.34 करोड़ रुपये से ज्यादा है. उनके और उनके परिवार के पास 1,71,550 रुपये की नकदी, जबकि अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में करीब 27 लाख रुपये डिपॉजिट हैं.

Advertisement

इसके अलावा पति-पत्नी दोनों के पास करीब 40 लाख रुपये कीमत का सोना (Gold) होने की जानकारी भी दी गई थी. शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में उन्होंने करीब 32 लाख रुपये, जबकि LIC-SBI Life की इंश्योरेंस पॉलिसी में 10 लाख रुपये लगाए हैं. सम्राट चौधरी के पीपीएफ खाते में भी 10 लाख रुपये जमा है. खास बात ये है कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं है. कार की बात करें, तो सम्राट चौधरी के नाम पर एक बोलेरो नियो कार है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपये के आसपास बताई गई है.

सम्राट चौधरी के पास अचल संपत्ति पर नजर डालें, तो मुंगेर के तारापुर, मानिकपुर और खजपुरा में 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की खेती और गैर-खेती योग्य जमीन है, पत्नी के नाम पर 50 लाख रुपये की एग्रीकल्चर लैंड और 58 लाख रुपये कीमत की पटना में कॉमर्शियल बिल्डिंग भी है. सम्राट चौधरी के नाम पर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है.

विजय कुमार सिन्हा सबसे अमीर

बिहार के लखीसराय से चुनाव में जीत हासिल करने वाले विजय कुमार सिन्हा की बात करें, तो नेटवर्थ के मामले में ये सम्राट चौधरी के बराबर हैं और चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक, Vijay Kumar Sinha Networth 11.62 करोड़ रुपये है. इनके ऊपर 1.21 करोड़ रुपये का कर्ज भी है.

Advertisement

हलफनामे को देखें, तो उन्होंने अपने व परिवार के पास 1.25 लाख रुपये की नकदी, बैंक खातों में 59 लाख रुपये का डिपॉजिट, शेयर, बॉन्ड्स में 91 लाख रुपये का निवेश है. इसके अलावा बात करें, कार की तो इनके पास Mahindra SUV कार है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपये है. वहीं पत्नी के नाम पर टवेरा और बोलेरो जैसी कारें हैं. विजय कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी के पास 59 लाख रुपये की गोल्ड ज्वेलरी भी है. वहीं

अचल संपत्ति पर नजर डालें, तो विजय कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी के नाम पर करीब 16 लाख रुपये की एग्रीकल्चर लैंड, 87 लाख रुपये वैल्यू के नॉन एग्रीकल्चर लैंड, 4 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की कॉमर्शियल बिल्डिंग्स दर्ज हैं. इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो दोनों के पार 2 करोड़ रुपये के दो घर हैं.

---- समाप्त ----