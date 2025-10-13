Robert Kiyosaki Advice: 'आने वाला है सबसे बड़ा क्रैश...', रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर दी चेतावनी, कहा- सिर्फ सोना-चांदी ही सहारा!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ (Trump Tariff) अटैक जारी है और दुनिया में ट्रेड वॉर जैसे हालातों के बीच सोना और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही है. वहीं दूसरी ओर शेयर बाजारों में उथल-पुथल का माहौल बना हुआ है. इस बीच एक बार फिर मशहूर कितान 'Rich Dad Poor Dad' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ा अलर्ट दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक लेटेस्ट पोस्ट में चेतावनी देते हुए कहा कि विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश इसी साल आने वाला है. उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली फिट रहना है तो अचल संपत्तियों में निवेश करें.

कियोसाकी बोली- 'इसी साल आ रही...'

Robert Kiyosaki ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि मैंने अपने कितान 'रिच डैड्स प्रोफेसी' में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़े फाइनेंशियल क्रैश की भविष्यवाणी की थी और अब इसका समय आ गया है. वह बड़ा क्रैश इसी साल आने वाला है. उन्होंने आगे लिखा कि, 'बेबी बूम रिटायरमेंट का सफाया होने वाला है, ऐसे कई लोग बेघर हो जाएंगे और बेहद दुखद है.' रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने एक बार फिर अपने चेतावनी को दोहराते हुए कहा कि मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि अचल संपत्तियों में निवेश करें, यही मुसीबत में सहारा हैं.

Gold-Silver और बिटकॉइन खरीदें

रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी इस सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि, 'मैं वर्षों से कहता आ रहा हूं कि बचत करने वाले घाटे में हैं, महंगाई बचत करने वालों के बचाए पैसे को कचरे में बदल देती है.' बड़ी चेतावनी देने के साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं वर्षों से कहता आ रहा हूं कि सोना, चांदी, बिटकॉइन में निवेश करें. हमेशा Bitcoin को सबसे अहम बताने वाले कियोसाकी इन असेट्स के साथ ही अब एक और क्रिप्टो एथेरियम में भी निवेश को फायदे का सौदा बताते हुए इसमें निवेश की सलाह दे रहे हैं.

Advertisement

अमीर बनाएंगे चांदी-एथेरियम और क्रिप्टो

कियोसाकी के मुताबिक, 'आज मेरा मानना ​​है कि चांदी और एथेरियम सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये मूल्य के भंडार हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इनका इस्तेमाल उद्योग में उपयोग किए जाते हैं, जबकि इनकी कीमतें भी काफी कम हैं. उन्होंने कहा कि कृपया चांदी और एथेरियम के फायदे और नुकसान के साथ ही इनकी उपयोगिता का अध्ययन करें, फिर अपनी वित्तीय समझ से निवेश करें. अपनी पोस्ट के लास्ट में उन्होंने लिखा, 'इस तरह आप अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हुए अमीर बन सकते हैं, अपना ख्याल रखें.'

उन्होंने अपनी एक अन्य पोस्ट में चांदी के बढ़ते रुतबे को लेकर भी जानकारी दी और साथ ही बड़ी भविष्यवाणी भी की है. उन्होंने लिखा अब चांदी 50 डॉलर के आसपास है और आने वाले समय में ये इसका भाव 75 डॉलर को पार कर सकता है. आज सबसे हॉट असेट्स चांदी और एथेरियम बने हुए हैं.

थम नहीं सोना-चांदी में तेजी

रॉबर्ट कियोसाकी की सोना और चांदी के लेकर की गई पिछली भविष्यवाणियां इस साल 2025 में सच होती नजर आई हैं. जहां एक ओर सोने की कीमतों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं चांदी ने तो रिटर्न देने के मामले में गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है. ताजा रेट्स पर नजर डालें, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर फ्यूचर गोल्ड बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 1,23,677 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 1,53,388 रुपये प्रति किलोग्राम का आंकड़ा छू चुकी है.



---- समाप्त ----