Arjun Tendulkar Networth: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं अर्जुन तेंदुलकर... जानिए कहां-कहां से होती है कमाई

'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के घर शहनाई बजने वाली है. उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई मुंबई में बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखने वाली सानिया चंडोक (Arjun Tendulkar-Saaniya Chandok Engagement) के साथ हुई है. अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेट प्लेयर हैं और अगर नेटवर्थ की बात करें, तो वे करीब 21 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, जिसमें उनकी सालाना कमाई में ज्यादातर हिस्सा क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से होने वाली इनकम का है.

इतनी है अर्जुन तेंदुलकर की नेटवर्थ

24 सितंबर 1999 को जन्मे अर्जुन तेंदुलकर अपने पिता की तरह ही क्रिकेट जगत से ताल्लुक रखते हैं और घरेलू क्रिकेट से लेकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) तक खेलते हैं. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर Arjun Tendulkar घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और साल 2021 से ही आईपीएल में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए भी खेल रहे हैं. स्पोर्ट्सकीडा के मुताबिक, उनकी कुल नेटवर्थ (Arjun Tendulkar Networth) अनुमानित करीब 21 करोड़ रुपये के ज्यादा है.

IPL से करते हैं तगड़ी कमाई

हालांकि, अर्जुन तेंदुलकर को अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल होने का मौका नहीं मिला है, लेकिन गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हुए उन्होंने साल 2021 से ही आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस में शामिल रखा गया है. रिपोर्ट्स की मानें, तो पहली बार जब 2021 में शामिल किया गया था, तो उन्हें ऑक्शन के दौरान 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा गया था. इसके बाद उनकी कीमत बढ़ी और साल 2022 से अब तक हर साल उन्हें 30 लाख रुपये में रिटेन किया गया

बीते पांच IPL सीजन में उन्होंने कुल मिलाकर 1.40 करोड़ रुपये की कमाई की है, वहीं उनकी कुल नेटवर्थ में सबसे बड़ा हिस्सा भी क्रिकेट से होने वाली कमाई का ही है, जिसे डॉमेस्टिक और आईपीएल से इनकम शामिल है. उनकी कुल सालाना कमाई में करीब 80% इसी से आता है. क्योंकि अभी करियर की शुरुआत में वे किसी ब्रांड के साथ नहीं जुड़े हैं.

लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन

Arjun Tendulkar अपनी फैमिली के साथ मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित 19-A Perry Cross Road बंगले में रहते हैं. हालांकि, अर्जुन तेंदुलकर कारों के शौकीन हैं और उनके व पिता सचिन तेंदुलकर के कलेक्शन में एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन और सचिन तेंदुलकर के पास किआ कैरेंस, पोर्श कायेन, बीएमडब्ल्यू i8, निसान GTR, फेरारी 360 मोडेना, मर्सिडीज-एएमजी C36 समेत अन्य महंगी गाड़ियां हैं.

बड़े बिजनेसमैन की पोती हैं मंगेतर

अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक के साथ मुंबई में हुई है, जो दिग्गज बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. सगाई एक निजी समारोह में संपन्न हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से करीबी दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों की मौजूदगी रही. सानिया के पारिवारिक कारोबार की बात करें, तो होटल से लेकर आइसक्रीम बिजनेस तक फैला हुआ है, ये सारे बिजनेस ग्रेविस ग्रुप के तहत संचालित किए जाते हैं.

