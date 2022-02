Budget पर बोले Anand Mahindra, 'शॉर्ट' में बात कहना हमेशा एक गुण रहा है!

महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण (Budget Speech 2022) की तारीफ करते हुए उन्होंने इसे काफी ‘इंपैक्टफुल’ बताया. जानिए क्या बोले महिंद्रा...

’सबसे छोटा, लेकिन इंपेक्टफुल’

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि ‘संक्षिप्त में बात कहना हमेशा एक गुण होता है. निर्मला सीतारमण का ये सबसे छोटा बजट भाषण संभवतया सबसे अधिक प्रभावशाली साबित हो’

Brevity has always been a virtue. @nsitharaman ‘s shortest budget address may prove to be the most impactful…

महिंद्रा का ये बयान काफी अहम है, क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने चार बजट भाषणों में सबसे छोटा बजट भाषण दिया. इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण 1 घंटा 30 मिनट का रहा. अगर रिकॉर्ड के लिहाज से देखा जाए तो ये उनका सबसे छोटा बजट भाषण रहा. पिछले साल उनका बजट भाषण 1 घंटा 48 मिनट का था. जबकि उससे पहले उनके दोनों बजट भाषण 2 घंटे से ज्यादा लंबे थे.

सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खाते में देश का सबसे लंबा बजट भाषण (Longest Budget Speech) देने का रिकॉर्ड दर्ज है. निर्मला सीतारमण का वर्ष 2020 का बजट भाषण 2 घंटे 42 मिनट लंबा था. इस भाषण के अंत में भी उनके दो पेज बाकी रह गए थे, जिसे उन्होंने पढ़ा ही नहीं और पीठ को यह कहकर बजट भाषण समाप्त कर दिया कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए.

Adani बोले ‘बोल्ड’ बजट

अडानी समूह (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अडानी (Gautam Adani) ने देश के बजट को बोल्ड, भविष्य की ओर देखने वाला और घरेलू इनोवेशन को गति देने वाला बजट बताया. उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण का ये बजट देश को हर क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भरता’ की ओर ले जाएगा.

While the world recovers from the pandemic, India's budget is bold, forward looking and an accelerator for domestic innovation. It takes us closer to Atmanirbharta in every sphere. Thank you, @nsitharaman. Jai Hind.