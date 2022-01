Anand Mahindra को याद आए Rajesh Khanna, बताई Thar से जुड़ी ये बात

हाल में Mahindra Thar ने अपना एक नया एड वीडियो जारी किया है. आनंद महिंद्रा ने ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर जब इस रोमांचक वीडियो को शेयर किया तो देखते ही देखते ये वायरल (Thar Viral Video) हो गया. इस वीडियो में 1969 की ‘आराधना’ फिल्म के ‘मेरे सपनों की रानी’ गाने का रीमेक किया गया है. लेकिन यही गाना क्यों इस्तेमाल हुआ इसे लेकर आनंद महिंद्रा ने अनोखी बात बताई है.

महिंद्रा की गाड़ी पर शूट हुआ था गाना

आनंद महिंद्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि 1969 की ‘आराधना’ (Aradhana 1969 Movie) में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने महिंद्रा की एसयूवी (Mahindra SUV) में बैठकर अपनी प्रेमिका (Sharmila Tagore) के लिए ‘मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू’ (Mere Sapnon Ki Rani Kab Aayegi Tu) गाया था. अब लगभग आधी सदी बाद इस एसयूवी को नया अवतार मिला (Ava-Thar) मिला है और रोमांस अब भी जीवंत है...

In 1969, Hindi Cinema’s first superstar sat in a Mahindra SUV and sang out to his lady love: ‘Mere Sapnon Ki Rani Kab Aayegi Tu.’ More than half a century later, the SUV has a new Ava-Thar and the romance is still alive… pic.twitter.com/wcR2Icl5UZ