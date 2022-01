Anand Mahindra ने की दिल्ली सरकार के इस फैसले की तारीफ, बोले ‘मिलेगी राहत’

उद्योपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने दिल्ली सरकार के कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को हटाने और वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने के फैसले की प्रशंसा की है. साथ ही उन्होंने देश को कोरोना के असर से बाहर लाने के लिए बाजारों को फिर खोलने की अपील भी की है.

आनंद महिंद्रा बोले- ‘मिलेगी राहत’

दिल्ली सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि ये खबर सुनकर अच्छा लगा. इससे छोटे कारोबारियों को थोड़ी राहत मिलेगी. पूरे देश में छोटे व्यापारियों ने जो परेशानी झेली है, कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है. उन्होंने Lets's #OpenUpIndia की अपील भी की.

Glad to hear this. It’s time to give small businesses a break. Throughout the country. Their suffering has been unimaginable. Let’s #OpenUpIndia https://t.co/Vgc2aVo7Ot