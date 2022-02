Anand Mahindra को भाया Nitin Gadkari का काम, कहा ‘सेंसेटिव है ये विकास’

महिंद्रा समूह के प्रमुख आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) का एक काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुलकर ट्विटर पर इसकी तारीफ की है. उन्होंने गडकरी के इस काम को ‘सेंसेटिव डेवलपमेंट’ कहा है.

‘सेंसेटिव डेवलपमेंट की जरूरत’

दरअसल आनंद महिंद्रा ने Mumbai-Nagpur Highway को लेकर एक खबर ट्वीट की है. इसके साथ लिखा है, ‘हमें इस तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की जरूरत है, जो उन प्राणियों के लिए सेंसेटिव हो जो हम से पहले से इस धरती पर रह रहे हैं.’

That’s the kind of Infra development we need…sensitive to those who were on this planet before us! 👏🏼👏🏼👏🏼@nitin_gadkari https://t.co/vUqPsoNaMY