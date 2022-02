ट्विटर पर मस्ती, अजय देवगन के एक्शन-ड्रामा से 'डरे' Anand Mahindra, बोले-चाहिए Z सिक्योरिटी!

कुछ दिन पहले आनंद महिंद्रा ने ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) ने अजय देवगन के गुस्सा होने की बात शेयर की थी. इसके साथ महिंद्रा ने अजय का जो वीडियो शेयर किया था, वो महिंद्रा ट्रक (Mahindra Truck) के एक विज्ञापन की शूटिंग का था. इसके बाद अजय ने भी मस्ती में एक वीडियो शेयर किया और इस तरह दोनों के बीच हंसी-मजाक में कई ट्वीट शेयर हुए हैं. अब अजय देवगन के ट्वीट से आनंद महिंद्रा इतना डर गए हैं कि उन्होंने जेड-सिक्योरिटी की मांग की है.

अजय देवगन हुए दो ट्रक पर सवार

हंसी-मजाक वाली इस लड़ाई में अजय देवगन (Ajay Devgn) ने दो ट्रक पर सवार अपने सिग्नेचर स्टाइल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘आनंद महिंद्रा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं.’ इसी ट्ववीट के जवाब में आनंद महिंद्रा ने लिखा ‘मैं अपना बुलेटप्रूफ सूट पहनकर तैयार हो रहा हूं, साथ ही मैंने जेड-सिक्योरिटी भी मांगी है.’

Getting my bulletproof suit on…Requesting Z security… https://t.co/KOR0Iz35h4

हालांकि एक और ट्विटर यूजर डॉक्टर चारुहस ने आनंद महिंद्रा को सुझाव दिया कि वो जेड-सिक्योरिटी और बुलेटप्रूफ सूट की बजाय अजय देवगन से बचने के लिए अपनी ही कंपनी के इलेक्ट्रिक ऑटो Mahindra Treo का इस्तेमाल कर लें. इसे रीट्वीट करते हुए महिंद्रा ने लिखा, ‘ये एक अच्छा आइडिया है. ये शायद अजय देवगन के नीचे से दोनों ट्रक के बीच में से निकल जाए.

Good idea. Maybe manoeuvre between those trucks and under @ajaydevgn ? https://t.co/aBkfIxHn1G