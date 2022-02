सल्लू नहीं, बल्कि ‘गुफ़रान भाई’ की कमिटमेंट पर फिदा हुए Anand Mahindra, बोले-थैंक्यू सर!

सलमान खान की फिल्म ‘वांटेड’ के ‘एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता’ डायलॉग के दीवाने आपको हर जगह मिलेंगे. लेकिन Anand Mahindra फिदा हुए हैं ‘गुफ़रान भाई’ की कमिटमेंट पर...

रिपयेर करते हैं Jawa, Yezdi की बाइक

दरअसल ये पूरी कहानी शुरू हुई @PrezzVerde नाम के एक ट्विटर हैंडल की पोस्ट से. इस हैंडल ने लखनऊ के कैसरबाग इलाके के गुफ़रान भाई की एक तस्वीर शेयर की. साथ में कैप्शन दिया है, भले Jawa और Yezdi मार्केट से चले गए, लेकिन ये इंसान कमिटेड बना रहा.

पोस्ट को देखने से पता चलता है कि गुफ़रान भाई की मोटर गैराज शॉप है. जिस पर मोहम्मद गुफ़रान नाम का बोर्ड टंगा है और नीचे Yezdi और Jawa का नाम लिखा है. इसी पोस्ट के नीचे गुफ़रान भाई की फोटो भी शेयर की गई है.

आनंद महिंद्रा ने कहा ‘Thank You'

इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए महिंद्रा समूह के आनंद महिंद्रा ने कहा, ‘थैंक्यू सर, विश्वास बनाए रखने के लिए’

Thank you Sir, for keeping the faith… https://t.co/P6fp04c16L