'अपने बल से बुलंद बना', Amul ने इस अंदाज में दी राकेश झुनझुनवाला को श्रद्धांजलि

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और भारत के वॉरेन बफे (Indian Warren Buffett) के नाम से पहचाने जाने वाले दिवंगत राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala), अमूल (Amul) ने अलग अंजाद में श्रद्धांजलि दी है. मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली देश की इस बड़ी कंपनी ने बिग बुल का ब्लैक एंड व्हाइट टॉपिकल बनाकर उन्हें सम्मान दिया. गौरतलब है कि बीते रविवार को उनका निधन हो गया था.

ब्लैक एंड व्हाइट टॉपिकल बनाया

अमूल की ओर से ट्विटर पर इसे पोस्ट किया गया है. अमूल ने इस ब्लैक एंड व्हाइट टॉपिकल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala Topical) के व्यतित्व और उनकी सफलता को दर्शाया है. टॉपिकल में बिग बुल (Big Bull) को कुर्सी पर बैठकर हाथ हिलाते हुए दर्शाया गया है. मुस्कुराते हुए झुनझुनवाला के बगल में चेहरे पर मुस्कान लिए एक सांड को दिखाया गया है. जबकि उनके आस-पास कुछ कंप्यूटर रखे हुए हैं. इसके साथ कंपनी ने कैप्शन में लिखा है, 'अपने बल से बुलंद बना.'

नए निवेशकों के लिए प्रेरणा

अमूल इंडिया (Amul India) की ओर से टापिकल के साथ लिखा गया, 'Tribute to the legendary big bull of India!'. दिवंगत राकेश झुनझुनवाला के बारे में कहा जाता था कि वो जिस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, वो बुलंदियों पर पहुंच जाता है. यही कारण है उन्हों शेयर बाजार (Stock Market) में नए निवेशकों के लिए एक प्रेरणा माना जाता था.

इसी महीने Akasa ने भरी थी उड़ान

अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) का निधन भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा झटका है. इसी महीने झुनझुनवाला समर्थित अकासा एयर (Akasa Air) ने पहली उड़ान भरी थी. उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) समेत कारोबारी जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी थी और उनके निधन को बड़ी क्षति बताया था.

62 साल की उम्र में निधन

शेयर मार्केट (Share Market) के बिग बुल (Big Bull) के नाम से मशहूर दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) ने बीते रविवार को 62 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी. बता दें स्टॉक मार्केट (Stock Market) में निवेश करने वाले झुनझुनवाला ने महज 5 हजार रुपये से हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर दी थी.

40,000 करोड़ रुपये का साम्राज्य

5 जुलाई 1960 में जन्मे राकेश झुनझुनवाला अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गए हैं. Rakesh Jhunjhunwala का कारोबारी साम्राज्य करीब 40 हजार करोड़ रुपये के आसपास है. साल 1985 में मुंबई के दलाल स्ट्रीट में कदम रखने वाले राकेश झुनझुनवाला अपने पिता से प्रेरणा लेकर इस कारोबार में आए थे. लेकिन जब उन्होंने शेयर बाजार में पैसे लगाने का मन बनाया, तो उनके पिता ने पैसे देने से मना कर दिया. साथ ही ये भी कह दिया कि इसके लिए वो अपने किसी दोस्त से पैसे लेने की कोशिश भी ना करें. झुनझुनवाला से पिता ने कहा कि अगर तुम शेयर बाजार में उतरना चाहते हो, तो इसके लिए पैसा खुद की मेहनत से कमाओ.

ऐसे बने शेयर बाजार के बिग बुल

पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) राकेश झुनझुनवाला ने सबसे पहले टाटा समूह के शेयरों में निवेश कर इन्वेस्टर के रूप में करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने Tata Group की कंपनी टाटा-टी (Tata Tea) के पांच हजार शेयर 43 रुपये के हिसाब से खरीदा था. पहले ही दांव में उन्हों तगड़ा मुनाफा हुआ. इसके बाद टाटा की ही टाइटन ने भी उन्हें जबर्दस्त लाभ दिलाया. एक समय झुनझुनवाला के पास टाइटन के करीब 4.5 करोड़ शेयर हो गए थे, जिनकी वैल्यू 7000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई. बस तभी से राकेश झुनझुनवाला भारतीय शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से मशहूर हो गए.