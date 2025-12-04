एविएशन कंपनी इंडिगो के शेयरों में गुरुवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली. इंटरग्लोब एविएशन के शेयर शुरुआती कारोबार में 3.31% गिरकर 5407.30 रुपये पर आ गए, जबकि पिछली बार यह 5592.50 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी के कुल 0.21 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ और कुल 13.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ.
कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 2.14 लाख करोड़ रुपये रह गया. इंटरग्लोब एविएशन का शेयर 5, 10, 20, 50, 100 और 200 दिन मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है. इस शेयर ने एक साल में 26 प्रतिशत और इस साल की शुरुआत से 20.66 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है.
300 फ्लाइट्स कैंसिल
यह गिरावट तब आई है, जब इंडिगो को फ्लाइट संचालन में दिक्कत का सामना करना पड़ा है. परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण पिछले दो दिनों में इसका नेटवर्क प्रभावित हुआ, जिसके कारण करीब 250 से 300 उड़ानें रद्द हुईं हैं. एयरलाइन ने कहा कि इन चुनौतियों को लेकर इंडिगो ने परिचालन समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं.
एयरलाइन ने क्या कहा
एयरलाइन ने इन समस्या को लेकर कहा कि कैंसिलेशन और देरी परिचालन मुद्दों के संयोजन से शुरू हुई थी. स्थिति को स्थिर करने के लिए, इंडिगो ने अगले 48 घंटों के लिए शेड्यूल समायोजन लागू किया है. एयरलाइन ने कहा कि इन कदमों से परिचालन को सामान्य करने और समय की पाबंदी में सुधार करने में मदद मिलेगी. एयरलाइन ने कहा कि प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानें या जहां लागू हो, रिफंड की पेशकश की जा रही है.
क्यों कैंसिल हुई फ्लाइट्स?
इंडिगो ने बड़े पैमाने पर हुई इस खराबी के पीछे के कारणों का विस्तार से जिक्र किया और बताया कि कई कारकों ने मिलकर परिचालन पर दबाव डाला है. इंडिगो ने कहा कि छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियां, सर्दियों के शेड्यूल में बदलाव, प्रतिकूल मौसम, हवाई अड्डों पर भारी भीड़ और क्रू रोस्टरिंग के नए नियमों ने मिलकर परिचालन पर इतना दबाव डाला कि एयरलाइन का कहना है कि उसने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी.
DGCA ने मांगा जवाब
इस घटना के बाद DGCA ने एयरलाइन कंपनी से बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल को लेकर जवाब मांगा है. DGCA ने कहा कि कंपनी बताए कि इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट क्यों कैंसिल हुई हैं? साथ ही आगे फ्लाइट्स कैंसिल और देरी होने को लेकर एक योजना भी पेश करने के लिए कहा है.
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)