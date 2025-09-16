scorecardresearch
 

Bihar: पत्नी मायके गई, भाई ने थप्पड़ मारा... गुस्से में 33 हजार वोल्ट के पोल पर चढ़ गया युवक

बिहार के बेगूसराय में पत्नी के मायके जाने और भाई से विवाद के बाद युवक 33 हजार वोल्ट बिजली पोल पर चढ़ गया. करीब 45 मिनट तक हंगामा चलता रहा और गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसे उतारकर हिरासत में लिया. युवक की पहचान राजा कुमार के रूप में हुई है.

बेगूसराय में बवाल!(Photo: Sourabh Kumar/ITG)
बिहार के बेगूसराय जिले में सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही गांव में रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई. पत्नी के मायके जाने और भाई से विवाद से नाराज होकर एक युवक 33 हजार वोल्ट के हाईटेंशन बिजली पोल पर चढ़ गया. अचानक हुई इस हरकत से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

ग्रामीणों ने युवक को नीचे उतरने की अपील की लेकिन वह लगातार शोर-शराबा करता रहा. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के दो युवकों की मदद से युवक को समझाकर किसी तरह नीचे उतारा गया. लगभग 45 मिनट की मशक्कत के बाद जब युवक नीचे आया तो लोगों ने राहत की सांस ली. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया.

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में बड़ी कार्रवाई, डंडारी सीओ और डाटा ऑपरेटर 2 लाख घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

युवक की पहचान रचियाही गांव निवासी मंटुन रजक के पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई है. बताया जाता है कि राजा कुमार की पत्नी गर्भवती थी और डिलीवरी के लिए मायके चली गई थी. इस बात को लेकर वह पहले से ही नाराज था. रविवार को घर में रुपये निकालने को लेकर उसने गोदरेज तोड़ना शुरू कर दिया. इस पर उसके भाई ने विरोध करते हुए उसे थप्पड़ जड़ दिया. 

इसके बाद राजा कुमार गुस्से में आकर सीधे 33 हजार बिजली के पोल पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा. वहीं, गांव के मुखिया राजेश कुमार ने बताया कि पत्नी के मायके जाने और भाई से विवाद की वजह से यह घटना हुई है. करीब 45 मिनट तक लोग दहशत में रहे कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और युवक से पूछताछ कर रही है.

