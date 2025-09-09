बेगूसराय में बड़ी कार्रवाई, डंडारी सीओ और डाटा ऑपरेटर 2 लाख घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

बेगूसराय में निगरानी विभाग पटना की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए डंडारी प्रखंड के सीओ राजीव कुमार और डाटा ऑपरेटर कुंदन कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. दोनों पर जमीन के बंटवारे और जमाबंदी कराने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है.

जानकारी के अनुसार डंडारी प्रखंड के बांक गांव निवासी विजय कुमार चौरसिया ने निगरानी विभाग में शिकायत की थी कि सीओ राजीव कुमार तीन भाइयों की जमीन का बंटवारा और अलग जमाबंदी करने के एवज में तीन लाख रुपये की मांग कर रहे हैं. बाद में मामला दो लाख रुपये में तय हुआ.

डंडारी प्रखंड के सीओ और डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार

शिकायत की पुष्टि के बाद सोमवार दोपहर निगरानी की टीम डंडारी प्रखंड कार्यालय पहुंची. उस समय प्रखंड सभागार में बैठक चल रही थी. पीड़ित विजय कुमार ने दो लाख रुपये डाटा ऑपरेटर कुंदन कुमार को दिए. इसके बाद कुंदन ने पैसे सीओ राजीव कुमार को सौंप दिए. उसी दौरान निगरानी टीम ने छापेमारी कर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बलिया डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. फिलहाल दोनों आरोपियों से बेगूसराय सर्किट हाउस में पूछताछ की जा रही है.

Advertisement

बंटवारे और जमाबंदी कराने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप

डीएसपी निगरानी अरुणोदय पांडे ने बताया कि जमीन बंटवारे और मोटेशन के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत दर्ज होने के बाद सत्यापन किया गया और कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार किया गया. वहीं पीड़ित विजय कुमार चौरसिया ने भी पुष्टि की कि सीओ ने पहले तीन लाख की मांग की थी जिसे बाद में दो लाख में तय किया गया था.

---- समाप्त ----