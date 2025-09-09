scorecardresearch
 

Feedback

बेगूसराय में बड़ी कार्रवाई, डंडारी सीओ और डाटा ऑपरेटर 2 लाख घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

बेगूसराय के डंडारी प्रखंड में निगरानी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. सीओ राजीव कुमार और डाटा ऑपरेटर कुंदन कुमार को 2 लाख घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. तीन भाइयों की जमीन बंटवारे और जमाबंदी के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी. पीड़ित की शिकायत पर जाल बिछाया गया और दोनों को पकड़ लिया गया.

Advertisement
X
डंडारी सीओ और डाटा ऑपरेटर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
डंडारी सीओ और डाटा ऑपरेटर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

बेगूसराय में निगरानी विभाग पटना की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए डंडारी प्रखंड के सीओ राजीव कुमार और डाटा ऑपरेटर कुंदन कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. दोनों पर जमीन के बंटवारे और जमाबंदी कराने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है.

जानकारी के अनुसार डंडारी प्रखंड के बांक गांव निवासी विजय कुमार चौरसिया ने निगरानी विभाग में शिकायत की थी कि सीओ राजीव कुमार तीन भाइयों की जमीन का बंटवारा और अलग जमाबंदी करने के एवज में तीन लाख रुपये की मांग कर रहे हैं. बाद में मामला दो लाख रुपये में तय हुआ.

डंडारी प्रखंड के सीओ और डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार 

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
प्रेमजाल में फंसाकर लाखों ऐंठने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का खुलासा 
रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया इंस्पेक्टर
रिश्वत में इंस्पेक्टर ने मांगा लेटेस्ट iPhone, एसीबी के जाल में फंसा, थाने में रंगे हाथ गिरफ्तार 
युवराज सिंह और उनकी मां शबनम सिंह.
युवराज सिंह की मां को ब्लैकमेल कर मांगे 40 लाख, आरोपी महिला गिरफ्तार 
एसडीएम का क्लर्क रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार
यूपी: तहसील का घूसखोर क्लर्क 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार  
Punjab: 5 police officers including a corrupt SHO arrested.
पंजाब में खाकी पर दाग! SHO समेत 5 पुलिसवाले बच्चे से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार 

शिकायत की पुष्टि के बाद सोमवार दोपहर निगरानी की टीम डंडारी प्रखंड कार्यालय पहुंची. उस समय प्रखंड सभागार में बैठक चल रही थी. पीड़ित विजय कुमार ने दो लाख रुपये डाटा ऑपरेटर कुंदन कुमार को दिए. इसके बाद कुंदन ने पैसे सीओ राजीव कुमार को सौंप दिए. उसी दौरान निगरानी टीम ने छापेमारी कर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बलिया डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. फिलहाल दोनों आरोपियों से बेगूसराय सर्किट हाउस में पूछताछ की जा रही है. 

Advertisement

बंटवारे और जमाबंदी कराने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप

डीएसपी निगरानी अरुणोदय पांडे ने बताया कि जमीन बंटवारे और मोटेशन के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत दर्ज होने के बाद सत्यापन किया गया और कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार किया गया. वहीं पीड़ित विजय कुमार चौरसिया ने भी पुष्टि की कि सीओ ने पहले तीन लाख की मांग की थी जिसे बाद में दो लाख में तय किया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement