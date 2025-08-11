Video: पटना में दिनदहाड़े लूट का प्रयास नाकाम, ज्वेलरी स्टाफ ने अपराधी की पिस्टल छीनी और...

पटना के बोरिंग रोड इलाके में सोमवार को एक बड़ी वारदात का प्रयास नाकाम हो गया, जब कल्याण ज्वेलर्स के दो कर्मचारियों ने लुटेरे से डटकर मुकाबला किया. घटना बैंक ऑफ बड़ौदा, एसके पूरी शाखा के बाहर दिनदहाड़े हुई. जानकारी के अनुसार, दोनों कर्मचारी करीब 18 लाख रुपये बैंक में जमा कराने पहुंचे थे.

सुबह 11:55 बजे जैसे ही कर्मचारी बैंक की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, पिस्टल से लैस एक अपराधी ने रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की. इसी दौरान दोनों कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए उसका मुकाबला किया. छीना-झपटी में अपराधी ने एक राउंड फायर किया, लेकिन गोली दीवार में जा लगी और कोई हताहत नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: पटना AIIMS विवाद: गार्ड पर शिवहर विधायक चेतन आनंद के साथ बदसलूकी का आरोप, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई शिकायत

मौके पर संघर्ष जारी रहने के दौरान कर्मचारियों ने अपराधी की पिस्टल छीन ली. हथियार छिन जाने पर लुटेरा घबराकर अपना हेलमेट वहीं छोड़ फरार हो गया. बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पिस्टल व अन्य साक्ष्य कब्जे में लेकर जांच शुरू की.

Advertisement

देखें वीडियो...

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं, इस घटना ने एक बार फिर राजधानी में दिनदहाड़े हो रहे आपराधिक वारदातों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, कर्मचारियों की सूझबूझ और बहादुरी से बड़ी नकदी की लूट टल गई.

---- समाप्त ----