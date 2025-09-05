scorecardresearch
 

Feedback

'हर किसी का अपना हुनर है, वह नाचना चाहते हैं तो....' तेजस्वी के डांस पर बोले तेज प्रताप

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह अब आरजेडी में नहीं हैं और महागठबंधन से लोग उनके साथ आ रहे हैं. उन्होंने पिता लालू प्रसाद यादव का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए और वह यह सपना पूरा करेंगे.

Advertisement
X
बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Photo: ITG)
बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Photo: ITG)

पटना में बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह अब आरजेडी में नहीं हैं और महागठबंधन से लोग उनके साथ आ रहे हैं. तेज प्रताप ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने हमेशा कहा था कि देश को स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गांव की जरूरत है. इसलिए वे बिहार के लोगों से वादा करते हैं कि स्मार्ट गांव बनाना उनकी प्राथमिकता होगी.

तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं वादा करता हूं कि बिहार की जनता के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और आखिरी सांस तक उनके हक के लिए खड़ा रहूंगा. उन्होंने साफ कहा कि अब उनकी राजनीति का मकसद ग्रामीण विकास और गांवों की बेहतरी पर केंद्रित होगा.

अब आरजेडी में नहीं हूं, बनाऊंगा स्मार्ट गांव

सम्बंधित ख़बरें

VVIP के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव. PHOTO PTI
तेज प्रताप यादव ने VVIP संग किया गठबंधन, RJD को भी शामिल होने का दिया न्योता 
तेज प्रताप यादव बिहार के महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे
तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, महुआ सीट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव 
Tej Pratap Yadav Mahua Constituency
तेज प्रताप यादव आज नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान! बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस 
तेज प्रताप यादव
'मैं किसी के वश में रहने वाला नहीं हूं...' नए झंडे के साथ रैली कर तेज प्रताप यादव ने दिखाए बगावती तेवर 
Dangal: Speculations about Tej Pratap Yadavs new party intensify.
तेज प्रताप यादव नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान, बिहार में सियासी हलचल तेज 

वहीं, हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी जिसमें आरजेडी नेता और उनके भाई तेजस्वी यादव डांस करते नजर आए थे. तेज प्रताप ने कहा कि वह अगर डांस करना चाहते हैं तो करें. कौन रोक सकता है कई बार मैं भी बांसुरी बजाता हूं. हर किसी की अपनी कला होती है. युवा प्रेरणा लेकर डांस करेंगे. भगवान श्रीकृष्ण भी नाचते थे.

जनता के लिए आखिरी सांस तक लडूंगा

तेज प्रताप के इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. उनके इस रुख ने साफ कर दिया है कि अब वह आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement