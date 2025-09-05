'हर किसी का अपना हुनर है, वह नाचना चाहते हैं तो....' तेजस्वी के डांस पर बोले तेज प्रताप

पटना में बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह अब आरजेडी में नहीं हैं और महागठबंधन से लोग उनके साथ आ रहे हैं. तेज प्रताप ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने हमेशा कहा था कि देश को स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गांव की जरूरत है. इसलिए वे बिहार के लोगों से वादा करते हैं कि स्मार्ट गांव बनाना उनकी प्राथमिकता होगी.

तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं वादा करता हूं कि बिहार की जनता के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और आखिरी सांस तक उनके हक के लिए खड़ा रहूंगा. उन्होंने साफ कहा कि अब उनकी राजनीति का मकसद ग्रामीण विकास और गांवों की बेहतरी पर केंद्रित होगा.

अब आरजेडी में नहीं हूं, बनाऊंगा स्मार्ट गांव

वहीं, हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी जिसमें आरजेडी नेता और उनके भाई तेजस्वी यादव डांस करते नजर आए थे. तेज प्रताप ने कहा कि वह अगर डांस करना चाहते हैं तो करें. कौन रोक सकता है कई बार मैं भी बांसुरी बजाता हूं. हर किसी की अपनी कला होती है. युवा प्रेरणा लेकर डांस करेंगे. भगवान श्रीकृष्ण भी नाचते थे.

जनता के लिए आखिरी सांस तक लडूंगा

तेज प्रताप के इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. उनके इस रुख ने साफ कर दिया है कि अब वह आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

---- समाप्त ----