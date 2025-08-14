scorecardresearch
 

बिहार: जादू-टोने का था शक, पहले दो लोगों को खंभे से बांधा फिर उन्हें मल खिलाया

कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में अंधविश्वास का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां गांव के लोगों ने जादू-टोने के आरोप में दो व्यक्तियों को बिजली के खंभे से बांधकर जबरदस्ती मल खिलाया. घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसपी ने कहा कि बाकी दोषियों की गिरफ्तारी या घर की कुर्की की जाएगी.

खंभे से बांधकर खिलाया मल (Photo: Screengrab)
बिहार के कटिहार जिले में अंधविश्वास की एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. बरारी थाना क्षेत्र के मरघीया गांव के वार्ड नंबर 4 में ग्रामीणों ने जादू-टोने के शक में दो लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया. 

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि गांव के कुछ लोगों ने दो व्यक्तियों को बिजली के खंभे से बांध रखा है और प्लास्टिक के जार में मल डालकर उन्हें जबरन खिलाया जा रहा है.

जादू-टोने के शक में ग्रामीणों ने मल खिलाया

पीड़ितों की पहचान उमेश मंडल और मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है. आरोप है कि गांव में कुछ लोगों के बीमार पड़ने के बाद इन दोनों पर जादू-टोना करने का संदेह जताया गया. इसके बाद भीड़ ने कानून को हाथ में लेते हुए इस तरह की शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया. वीडियो वायरल होते ही यह मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा.

दो आरोपी गिरफ्तार

कटिहार के एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और अगर वो जल्द गिरफ्तार नहीं हुए तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

एसपी ने दी ऐसे लोगों को चेतावनी

SP शिखर चौधरी ने पूरे मामले को अंधविश्वास (superstition) से जुड़ा मामला बताया और चेतावनी दी कि इस तरह के मामलों में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दें, न कि खुद सजा देने की कोशिश करें.

बिहार के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और जागरूकता की कमी के चलते इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा.

 

