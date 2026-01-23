scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार: शादी तय होते ही युवक ने गर्लफ्रेंड को भेजे अश्लील वीडियो, लड़की पहुंच गई थाने

समस्तीपुर में एक युवती ने प्रेमी पर नशीला पदार्थ देकर अश्लील वीडियो बनाने और फिर सालों तक ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि शादी तय होने पर आरोपी ने वीडियो भेजकर रिश्ता तुड़वाने की कोशिश की. फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर तस्वीरें अपलोड की गईं. युवती ने महिला थाना और साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस जांच कर रही है.

Advertisement
X
युवती ने अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल (Photo: Screengrab)
युवती ने अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल (Photo: Screengrab)

प्रेम, भरोसा और रिश्ते की आड़ में जबरन ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला बिहार के समस्तीपुर से सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि प्रेमी ने पहले नशीला पदार्थ देकर उसका अश्लील वीडियो बनाया, फिर सालों तक उसे ब्लैकमेल करता रहा. अब जब उसकी शादी तय हुई तो आरोपी ने वीडियो वायरल कर रिश्ता तुड़वाने की कोशिश की. परेशान होकर पीड़िता महिला थाना पहुंची है और न्याय की गुहार लगाई है.

पीड़िता के अनुसार, वह कल्याणपुर क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ती थी. इसी दौरान साल 2021 में उसी इलाके के एक युवक से उसकी दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. कुछ समय तक दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती रही, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि युवक ने जन्मदिन पार्टी के बहाने उसे बुलाया और ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद उसकी जानकारी के बिना आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया.

नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया वीडियो, युवती का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

women home guard
'मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में...' भोजपुरी गाने पर थिरकीं वर्दी पहनी महिला होम गार्ड
Samastipur
'भगवान ऐसी जिंदगी न दे! पत्नी का टॉर्चर, और...', VIDEO बनाकर युवक ने दी जान
Wife dies few hours after husband died in samastipur
समस्तीपुर में पति के बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम
बुजुर्ग पति-पत्नी की एक साथ निकली शव यात्रा. (File Photo: ITG)
95 साल में पति का निधन, रोते-रोते पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक साथ निकली शव यात्रा
आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शक जुटे.(Photo: Jahangir Alam/ITG)
3 मिनट में 3 किलो दही गटक गया शख्स... 'दही खाओ-इनाम पाओ' का बना विजेता

पीड़िता का कहना है कि इसी वीडियो के आधार पर युवक उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा. वह धमकी देता था कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. डर और लोक-लाज के कारण युवती लंबे समय तक चुप रही.

मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपी ने युवती के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उस पर फोटो और वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए. पीड़िता कई बार आरोपी से अनुरोध करती रही कि वह यह सब बंद कर दे, यहां तक कि उसने युवक की बहन से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ.

Advertisement

पीड़िता का आरोप है कि जब उसकी शादी तय हुई, तो आरोपी ने लड़के वालों को अश्लील वीडियो भेज दिए और धमकियां देने लगा, जिससे उसका रिश्ता खतरे में पड़ गया. उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी अब जान से मारने की धमकी दे रहा है.

दूसरी ओर,आरोपी युवक की तरफ से युवती पर 20 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया गया है, जबकि पीड़िता का कहना है कि आरोपी और उसके परिजन ही उससे पैसे की मांग कर रहे थे.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    दिल्ली मौसम लाइव
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement