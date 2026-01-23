बिहार: शादी तय होते ही युवक ने गर्लफ्रेंड को भेजे अश्लील वीडियो, लड़की पहुंच गई थाने

प्रेम, भरोसा और रिश्ते की आड़ में जबरन ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला बिहार के समस्तीपुर से सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि प्रेमी ने पहले नशीला पदार्थ देकर उसका अश्लील वीडियो बनाया, फिर सालों तक उसे ब्लैकमेल करता रहा. अब जब उसकी शादी तय हुई तो आरोपी ने वीडियो वायरल कर रिश्ता तुड़वाने की कोशिश की. परेशान होकर पीड़िता महिला थाना पहुंची है और न्याय की गुहार लगाई है.

पीड़िता के अनुसार, वह कल्याणपुर क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ती थी. इसी दौरान साल 2021 में उसी इलाके के एक युवक से उसकी दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. कुछ समय तक दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती रही, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि युवक ने जन्मदिन पार्टी के बहाने उसे बुलाया और ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद उसकी जानकारी के बिना आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया.

नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया वीडियो, युवती का आरोप

पीड़िता का कहना है कि इसी वीडियो के आधार पर युवक उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा. वह धमकी देता था कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. डर और लोक-लाज के कारण युवती लंबे समय तक चुप रही.

मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपी ने युवती के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उस पर फोटो और वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए. पीड़िता कई बार आरोपी से अनुरोध करती रही कि वह यह सब बंद कर दे, यहां तक कि उसने युवक की बहन से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ.

पीड़िता का आरोप है कि जब उसकी शादी तय हुई, तो आरोपी ने लड़के वालों को अश्लील वीडियो भेज दिए और धमकियां देने लगा, जिससे उसका रिश्ता खतरे में पड़ गया. उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी अब जान से मारने की धमकी दे रहा है.

दूसरी ओर,आरोपी युवक की तरफ से युवती पर 20 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया गया है, जबकि पीड़िता का कहना है कि आरोपी और उसके परिजन ही उससे पैसे की मांग कर रहे थे.

