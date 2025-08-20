रोहतास: पारिवारिक विवाद में पत्नी और साले ने युवक को छत से फेंका, कमर टूटी

बिहार के रोहतास जिले से पारिवारिक विवाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के चाप गांव निवासी धनजी कुमार अपनी पत्नी को मनाने के लिए कैथी गांव स्थित ससुराल पहुंचे थे.

बताया जा रहा है कि धनजी की शादी वर्ष 2017 में रिंकी देवी से हुई थी और उनके तीन बच्चे भी हैं. पिछले तीन साल से रिंकी अपने मायके में बच्चों के साथ रह रही थी और पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद चल रहा है.

ससुराल वालों ने दामाद को पीटा

जानकारी के मुताबिक धनजी अपनी पत्नी को समझाने और घर वापस लाने की कोशिश में शनिवार को ससुराल पहुंचे. वहां बातचीत के दौरान झगड़ा शुरू हो गया. इसी दौरान पत्नी रिंकी देवी और उसके भाई ने मिलकर धनजी को बुरी तरह पीटा और फिर छत से नीचे धक्का दे दिया. इस हादसे में धनजी की कमर टूट गई और उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना के बाद घायल धनजी पूरी रात गली में ही पड़ा रहा लेकिन किसी ने मदद नहीं की. बाद में मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. अकोढ़ीगोला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस से सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के अनुसार धनजी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसकी कमर में गंभीर चोट आई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

