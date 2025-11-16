'गालियां देकर कहा मैं गंदी हूं, गंदी किडनी लगवाई, मेरी जैसी गलती...' रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में जारी अंतर्कलह के बीच शनिवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक बेहद भावुक और तीखा सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है. रोहिणी ने दावा किया कि उन्हें गालियां दी गईं और उनके पिता को दी गई किडनी को 'गंदी किडनी' कहकर अपमानित किया गया. उन्होंने लिखा कि उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ा कि 'करोड़ों रुपये लेकर टिकट के बदले अपने पिता को किडनी लगवाई.'

मेरी जैसी गलती कोई और बेटी न करें: रोहिणी

रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपये लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इस बात का भी तंज सुनना पड़ा कि किडनी लगवाने के बदले सौदेबाज़ी की गई.'

पोस्ट में रोहिणी ने शादीशुदा बेटियों और महिलाओं से दर्द से भरी अपील करते हुए लिखा, 'सभी बेटी-बहन, जो शादीशुदा हैं, उनका मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा-भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं. अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें.'

'बेटी के त्याग को गलत तरीके से पेश किया'

उन्होंने कहा कि एक शादीशुदा बेटी के त्याग को 'आज की राजनीति ने गलत तरीके से पेश कर दिया. रोहिणी ने आगे लिखा, 'सभी बहन-बेटियां अपना घर-परिवार देखें, अपने माता-पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें. मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने तीनों बच्चों, घर-परिवार को नहीं देखा, किसी से अनुमति नहीं ली और पिता को बचाने का निर्णय लिया.'

रोहिणी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा त्याग आज उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने आगे लिखा, 'मेरे जैसा गुनाह आप कभी न करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी न हो.'

इस पोस्ट के सामने आने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बयान से लालू परिवार में बढ़ते तनाव की तस्वीर और साफ हो रही है.

रोहिणी आचार्य इससे पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए परिवार और राजनीति छोड़ने की बात कह चुकी हैं. शनिवार को उन्होंने सबसे पहले एक्स पर लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. उसके बाद एयरपोर्ट पर आरोप लगाया गया था कि हार का कारण पूछने पर उन्हें पीटने के लिए चप्पल उठाया गया. फिर रविवार को रोहिणी ने एक अन्य पोस्ट कर बताया था कि उन्हें गंदी-गंदी गालियां दी गई जिसके बाद वो अपने बूढ़े माता-पिता को छोड़ने के लिए मजबूर हो गईं.

