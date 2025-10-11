Muzaffarpur: 'आप 5 साल में नजर नहीं आए...', MLA निरंजन राय और जनता के बीच कहासुनी, Video

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक निरंजन राय एक वायरल वीडियो के चलते सियासी हलचल के केंद्र में हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में विधायक और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है.

वीडियो में कुछ ग्रामीण विधायक से सवाल करते हुए कहते हैं, 'आप पांच साल में कभी क्षेत्र में नजर नहीं आए.' इस पर विधायक निरंजन राय सफाई देते हुए जवाब देते हैं कि यह आरोप पूरी तरह गलत है. वे लगातार जनता के बीच आते रहे हैं. इसी दौरान विधायक के साथ मौजूद एक व्यक्ति ने सवाल पूछने वाले ग्रामीण को भाजपा से जुड़ा बताकर माहौल और गर्मा दिया.

विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने पलटवार करते हुए कहा, हमने वोट दिया है तो सवाल भी करेंगे. इस पर विधायक पक्ष और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई. वीडियो में दोनों पक्षों की आवाजें ऊंची होती सुनी जा सकती हैं, जिससे मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए. इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद गायघाट इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

सोशल मीडिया पर लोग विधायक के जनसंपर्क और जनता से दूरी पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, राजद समर्थक इसे विपक्ष की साजिश बताकर सफाई दे रहे हैं कि वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. स्थानीय राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे वीडियो नेताओं की छवि पर असर डाल सकते हैं. अब देखना यह होगा कि विधायक निरंजन राय इस विवाद के बाद जनता के बीच भरोसा फिर से कायम कर पाते हैं या नहीं.

