Muzaffarpur: 'आप 5 साल में नजर नहीं आए...', MLA निरंजन राय और जनता के बीच कहासुनी, Video

मुजफ्फरपुर के गायघाट से राजद विधायक निरंजन राय का जनता से बहस का वीडियो वायरल हो गया है. ग्रामीणों ने विधायक पर पांच साल तक क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगाया, जिस पर उन्होंने सफाई दी कि वे जनता के बीच रहे हैं. इस दौरान नोकझोंक बढ़ गई. वीडियो पर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

राजद समर्थक इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं. (Photo: Screengrab)
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक निरंजन राय एक वायरल वीडियो के चलते सियासी हलचल के केंद्र में हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में विधायक और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है.

वीडियो में कुछ ग्रामीण विधायक से सवाल करते हुए कहते हैं, 'आप पांच साल में कभी क्षेत्र में नजर नहीं आए.' इस पर विधायक निरंजन राय सफाई देते हुए जवाब देते हैं कि यह आरोप पूरी तरह गलत है. वे लगातार जनता के बीच आते रहे हैं. इसी दौरान विधायक के साथ मौजूद एक व्यक्ति ने सवाल पूछने वाले ग्रामीण को भाजपा से जुड़ा बताकर माहौल और गर्मा दिया.

यह भी पढ़ें: Bihar: मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और पिकअप की आमने-सामने भीषण टक्कर, 4 की मौत, कई घायल

सम्बंधित ख़बरें

घायलों को SKMCH में भर्ती कराया गया.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और पिकअप की आमने-सामने भीषण टक्कर, 4 की मौत, कई घायल 
Error in voter list in Muzaffarpur
Muzaffarpur में Voter List में गड़बड़ी, तीन मकान नंबर में एक ही घर के 8 सदस्य का नाम  
Bihar CM Nitish Kumar
CM नीतीश 21 लाख महिलाओं को भेजी ₹10-10 हजार की मदद, चुनाव से पहले बड़ा दांव 
पुलिस के हत्थे चढ़े शराब तस्कर (Photo: Screengrab)
बिहार: 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद, पंजाब से लाकर चुनाव में खपाने की थी तैयारी 
मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण को हरी झंडी (Photo: AI-generated)
बिहार को एक और एयरपोर्ट का तोहफा, मुजफ्फरपुर से जल्द उड़ान भरेंगे लोग 

विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने पलटवार करते हुए कहा, हमने वोट दिया है तो सवाल भी करेंगे. इस पर विधायक पक्ष और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई. वीडियो में दोनों पक्षों की आवाजें ऊंची होती सुनी जा सकती हैं, जिससे मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए. इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद गायघाट इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

देखें वीडियो...

सोशल मीडिया पर लोग विधायक के जनसंपर्क और जनता से दूरी पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, राजद समर्थक इसे विपक्ष की साजिश बताकर सफाई दे रहे हैं कि वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. स्थानीय राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे वीडियो नेताओं की छवि पर असर डाल सकते हैं. अब देखना यह होगा कि विधायक निरंजन राय इस विवाद के बाद जनता के बीच भरोसा फिर से कायम कर पाते हैं या नहीं.

