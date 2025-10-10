Bihar: मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और पिकअप की आमने-सामने भीषण टक्कर, 4 की मौत, कई घायल

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. मीनापुर के खेमाईपट्टी और दरही पट्टी के बीच ट्रैक्टर और पिकअप की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस वक्त हुआ जब 20 से 25 लोग समस्तीपुर के सीयूरी मेला देखकर पिकअप से घर लौट रहे थे.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मृतकों में मीनापुर के पूरनिया गांव के तीन लोग शामिल हैं, जबकि चौथा व्यक्ति दूसरे गांव का रहने वाला था. सभी लोग पिकअप के पिछले हिस्से में सवार थे और मेला से लौटते वक्त अचानक सामने से आ रहे ट्रैक्टर से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही मीनापुर थाना पुलिस और 112 नंबर की टीम मौके पर पहुंची. एएसआई जितेंद्र कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें हादसे की जानकारी मिली. कुछ घायलों को स्थानीय वाहनों से और अन्य को पुलिस की गाड़ी से एसकेएमसीएच अस्पताल भेजा गया. उन्होंने बताया कि हादसे में तीन वयस्क और एक बच्ची की मौत हुई है, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं.

घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है. स्थानीय लोग प्रशासन से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

