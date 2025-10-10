scorecardresearch
 

Feedback

Bihar: मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और पिकअप की आमने-सामने भीषण टक्कर, 4 की मौत, कई घायल

मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर में ट्रैक्टर और पिकअप की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए. सभी लोग समस्तीपुर के सियूरी मेला देखकर लौट रहे थे. हादसा खेमाईपट्टी के पास हुआ. घायलों को SKMCH में भर्ती कराया गया है. मृतकों में तीन वयस्क और एक बच्ची शामिल हैं.

Advertisement
X
घायलों को SKMCH में भर्ती कराया गया.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
घायलों को SKMCH में भर्ती कराया गया.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. मीनापुर के खेमाईपट्टी और दरही पट्टी के बीच ट्रैक्टर और पिकअप की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस वक्त हुआ जब 20 से 25 लोग समस्तीपुर के सीयूरी मेला देखकर पिकअप से घर लौट रहे थे.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मृतकों में मीनापुर के पूरनिया गांव के तीन लोग शामिल हैं, जबकि चौथा व्यक्ति दूसरे गांव का रहने वाला था. सभी लोग पिकअप के पिछले हिस्से में सवार थे और मेला से लौटते वक्त अचानक सामने से आ रहे ट्रैक्टर से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर: बेटी पैदा होने पर पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला, मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा

सम्बंधित ख़बरें

Error in voter list in Muzaffarpur
Muzaffarpur में Voter List में गड़बड़ी, तीन मकान नंबर में एक ही घर के 8 सदस्य का नाम  
Bihar CM Nitish Kumar
CM नीतीश 21 लाख महिलाओं को भेजी ₹10-10 हजार की मदद, चुनाव से पहले बड़ा दांव 
पुलिस के हत्थे चढ़े शराब तस्कर (Photo: Screengrab)
बिहार: 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद, पंजाब से लाकर चुनाव में खपाने की थी तैयारी 
मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण को हरी झंडी (Photo: AI-generated)
बिहार को एक और एयरपोर्ट का तोहफा, मुजफ्फरपुर से जल्द उड़ान भरेंगे लोग 
Boys tied beaten
भीड़ से पिटते बेटों को बचाने पहुंची मां को घसीटा...,मुजफ्फरपुर में नाबालिगों से बर्बरता 

घटना की सूचना मिलते ही मीनापुर थाना पुलिस और 112 नंबर की टीम मौके पर पहुंची. एएसआई जितेंद्र कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें हादसे की जानकारी मिली. कुछ घायलों को स्थानीय वाहनों से और अन्य को पुलिस की गाड़ी से एसकेएमसीएच अस्पताल भेजा गया. उन्होंने बताया कि हादसे में तीन वयस्क और एक बच्ची की मौत हुई है, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं.

Advertisement

मुजफ्फरपुर

घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है. स्थानीय लोग प्रशासन से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ शुभ मुहूर्त
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement