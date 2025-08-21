scorecardresearch
 

राहुल- तेजस्वी के ड्राइवर पर FIR, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ाई थी थार

नवादा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की थार गाड़ी ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी. हादसे में बॉडीगार्ड महेश कुमार का पैर टूट गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना पर अज्ञात चालक के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है.

‘वोटर अधिकार यात्रा’ में थार चालक ने पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ाई कार (Photo: AI)
बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली जा रही है. नवादा में यात्रा में शामिल हुई राहुल और राजद नेता तेजस्वी यादव की थार गाड़ी ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी जिससे उसको चोट लग गई.अब इस मामले में थार चलाने वाले राहुल - तेजस्वी के अज्ञात चालक पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

दरअसल, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंगलवार को राहुल - तेजस्वी के चालक की लापरवाही से थार का एक चक्का सुरक्षा में तैनात सदर एसडीपीओ-1 हुलास कुमार के बॉडीगार्ड महेश कुमार के पैर पर चढ़ गया था. टक्कर से पुलिसकर्मी का बायां पैर चोटिल हो गया और उसमें फ्रैक्चर हो गया है. घटना के बाद घायल महेश ने नवादा नगर थाने में राहुल - तेजस्वी के अज्ञात चालक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है.

महेश कुमार ने बताया कि दोपहर में करीब 12 बजे वह एसडीपीओ-01 के साथ नवादा के भगत सिंह चौक पर ड्यूटी पर तैनात थे. इसी दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह भीड़ के धक्के से गिर गए थे. मंगलवार को नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अज्ञात चालक की लापरवाही से थार गाड़ी का चक्का पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ा जिससे उनका बायां पैर टूट गया. फिलहाल घायल पुलिसकर्मी को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अस्पताल में तैनात चिकित्सक द्वारा उनका इलाज जारी है.

