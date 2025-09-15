'बीच में गड़बड़ हो गया था, ऐसा करने वाले को छोड़ दिया...', एयरपोर्ट उद्घाटन के बीच नीतीश का RJD पर निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया पहुंचे और यहां नए सिविल एन्क्लेव के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहे. उद्घाटन के बाद सीएम ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट से सबको फायदा होगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की वजह से पूर्णिया एयरपोर्ट का काम पूरा हो गया है. 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था. बिहार में सरकार ने कोई काम नहीं किया था. बहुत बुरा हाल था. नीतीश ने कहा कि बीच में गड़बड़ हुआ था. जो गड़बड़ करता था उसको छोड़ दिया गया. अब दोबारा गड़बड़ नहीं होगा. इशारों-इशारों में सीएम का ये हमला राजद पर था. क्योंकि नीतीश कुमार राजद में चले गए थे. उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर सारा काम करेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको मुफ्त में 125 यूनिट बिजली दिया जाएगा. फिर चुनाव जीतेंगे तो 5 वर्ष में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा.

इन जिलों के यात्रियों को मिलेगा फायदा

बता दें कि पूर्णिया टर्मिनल के शुरू होने से एयरपोर्ट की क्षमता और यात्री सुविधाओं में सुधार होगा. साथ ही, यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को गति देगा. पूर्णिया एयरपोर्ट अब बिहार का चौथा कमर्शियल हवाई अड्डा बन गया है. इसके शुभारंभ से सीमांचल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. हवाई सेवा का सीधा लाभ पूर्णिया के अलावा अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जैसे जिलों के यात्रियों को मिलेगा.

Advertisement

पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट

पटना, गया और दरभंगा के बाद अब पूर्णिया भी बिहार का चौथा एयरपोर्ट बन गया है, जहां से यात्री सीधे देश के अन्य शहरों के लिए उड़ान भर पाएंगे. शुरुआत में यहां से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध होगी. इंडिगो एयरलाइन की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन संचालित की जाएगी.

पूर्णिया एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों और संचालन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. यहां टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, एसटीपी, पानी और फायर टैंक, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, एविएशन फ्यूल फार्म, प्रशासनिक कार्यालय, कमर्शियल प्लाजा और स्टिल्ट पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं.

---- समाप्त ----