scorecardresearch
 

Feedback

'बीच में गड़बड़ हो गया था, ऐसा करने वाले को छोड़ दिया...', एयरपोर्ट उद्घाटन के बीच नीतीश का RJD पर निशाना

सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव टर्मिनल का उद्घाटन किया. इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एयरपोर्ट से पूरे इलाके को फायदा होगा और इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया. उन्होंने 2005 से पहले की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए राजद पर निशाना साधा और कहा कि अब बीजेपी-जेडीयू मिलकर विकास के काम पूरे करेंगे.

Advertisement
X
CM ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था. (File Photo: ITG)
CM ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था. (File Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया पहुंचे और यहां नए सिविल एन्क्लेव के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहे. उद्घाटन के बाद सीएम ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट से सबको फायदा होगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की वजह से पूर्णिया एयरपोर्ट का काम पूरा हो गया है. 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था. बिहार में सरकार ने कोई काम नहीं किया था. बहुत बुरा हाल था. नीतीश ने कहा कि बीच में गड़बड़ हुआ था. जो गड़बड़ करता था उसको छोड़ दिया गया. अब दोबारा गड़बड़ नहीं होगा. इशारों-इशारों में सीएम का ये हमला राजद पर था. क्योंकि नीतीश कुमार राजद में चले गए थे. उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर सारा काम करेंगे. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको मुफ्त में 125 यूनिट बिजली दिया जाएगा. फिर चुनाव जीतेंगे तो 5 वर्ष में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

आज एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला है. (File Photo: ITG)
'पाकिस्तान बीजेपी का पार्टनर, जिनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा था वही मैच करा रहे...', तेजस्वी का तंज 
Bihar Election 2025
विरोधियों से पहले अपनों से दो-दो हाथ... NDA और INDIA ब्लॉक में सीट बंटवारे पर कहां फंसा पेच? 
bihar assembly independent mla declining
निर्दलीयों के लिए बिहार की जमीन क्यों बनती जा रही है 'बंजर', कभी सीएम पद तक पहुंच गए थे महामाया! 
BJP President JP Nadda
सीएम नीतीश कुमार से मिले बिना पटना से रवाना हुए जेपी नड्डा, सामने आई ये वजह 
tej pratap cap tejashwi yadav
आक्रामक होते तेजप्रताप राघोपुर पहुंच कर तेजस्वी की रीलबाजी पर भी टिप्पणी करने लगे 

इन जिलों के यात्रियों को मिलेगा फायदा
बता दें कि पूर्णिया टर्मिनल के शुरू होने से एयरपोर्ट की क्षमता और यात्री सुविधाओं में सुधार होगा. साथ ही, यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को गति देगा. पूर्णिया एयरपोर्ट अब बिहार का चौथा कमर्शियल हवाई अड्डा बन गया है. इसके शुभारंभ से सीमांचल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. हवाई सेवा का सीधा लाभ पूर्णिया के अलावा अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जैसे जिलों के यात्रियों को मिलेगा.

Advertisement

पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट
पटना, गया और दरभंगा के बाद अब पूर्णिया भी बिहार का चौथा एयरपोर्ट बन गया है, जहां से यात्री सीधे देश के अन्य शहरों के लिए उड़ान भर पाएंगे. शुरुआत में यहां से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध होगी. इंडिगो एयरलाइन की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन संचालित की जाएगी.

पूर्णिया एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों और संचालन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. यहां टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, एसटीपी, पानी और फायर टैंक, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, एविएशन फ्यूल फार्म, प्रशासनिक कार्यालय, कमर्शियल प्लाजा और स्टिल्ट पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement