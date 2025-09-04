scorecardresearch
 

Feedback

बिहार तक पहुंची पंजाब बाढ़ की मार, मधुबनी के प्रवासी मजदूरों पर मंडरा रहा रोजी-रोटी का संकट

पंजाब में आई भीषण बाढ़ का असर अब बिहार के मजदूरों पर भी दिख रहा है. मधुबनी और सहरसा समेत कई जिलों के सैकड़ों प्रवासी श्रमिक, जो हर साल पंजाब जाकर धान की बोआई और कटाई से अपना गुजारा करते थे, अब रोजगार संकट से जूझ रहे हैं. खेत-खलिहान डूब जाने से उनका काम बंद हो गया है, कई लोग पंजाब में ही फंसे हुए हैं और घरवाले उनकी सलामती को लेकर चिंतित हैं.

Advertisement
X
बिहार के मजदूर अब दिल्ली और हरियाणा की ओर पलायन कर रहे हैं. (Photo: Screengrab)
बिहार के मजदूर अब दिल्ली और हरियाणा की ओर पलायन कर रहे हैं. (Photo: Screengrab)

पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने वहां के लोगों का तो सब कुछ छीन ही लिया है, लेकिन इसकी टीस अब बिहार में भी दिखने लगी है. मधुबनी और सहरसा जैसे जिलों के सैकड़ों प्रवासी मजदूर, जो पंजाब के खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब रोजगार संकट से जूझ रहे हैं.

मधुबनी में चिंता का माहौल

मधुबनी के सैकड़ों श्रमिक हर साल पंजाब के खेतों में धान बोआई और कटाई करने जाते हैं. यही खेत-खलिहान उनके घर-परिवार की खुशियों का सहारा होते थे. लेकिन इस बार बाढ़ में डूबे खेतों ने मजदूरों की उम्मीदें तोड़ दी हैं. मजदूरी बंद होने से परिवारों में आर्थिक संकट गहराने लगा है. जिन श्रमिकों के परिजन पंजाब में फंसे हैं, उनकी सलामती को लेकर भी घरवालों की चिंता बढ़ गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Workers returned to Bihar from Punjab.
'बाढ़ ने छीनी आजीविका...', पंजाब से हरियाणा-दिल्ली पलायन करने वाले खेतिहर मजदूरों की आपबीती 
New GST slabs implemented, many states in distress due to floods.
देश में यमुना का कहर, पंजाब बाढ़ से बेहाल; देखें शतक आजतक  
बाढ़ पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट (Photo: PTI)
'प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की, अब वह बदला ले रही...', जल प्रलय से पंजाब-उत्तराखंड में हुई तबाही पर SC 
पंजाब में बाढ़ से भयंकर तबाही (Photo:AFP)
डूबा रही है रावी, सतलज बनी समंदर... पंजाब की कहानी, पानी-पानी जिंदगानी- देखें Videos  
Punjab Aajtak Flood
प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी 10 बड़ी खबरें देखें पंजाब आजतक में 

अब दिल्ली-हरियाणा की राह

सहरसा जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने आए अरविंद कुमार ने बताया कि वह पिछले एक दशक से पंजाब में मजदूरी कर रहे थे. इस बार भी धान लगाया था, लेकिन बाढ़ आने से कटाई नहीं हो पाई. मजबूरी में अब उन्हें हरियाणा जाना पड़ रहा है.

सहरसा जिले के महिषी निवासी अर्जुन, जो अमृतसर में काम करते थे, भी अब हरियाणा की राह पकड़ रहे हैं. उनका कहना है कि कई साथी अभी भी पंजाब में फंसे हैं और बिजली संकट के कारण उनका संपर्क नहीं हो पा रहा.

Advertisement

अशोक राम और साहेब जैसे मजदूर भी हर साल पंजाब जाकर धान की रोपाई और कटाई कर अपना जीवन चलाते थे. लेकिन बाढ़ ने उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया है. अब वे भी दिल्ली और हरियाणा की ओर रुख कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement