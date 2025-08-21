scorecardresearch
 

Bihar: लव मैरिज के बाद पैदा हुआ बेटा, पिता ने ढाई महीने के मासूम का घोंटा गला, शव मिट्टी में दबाया

बिहार के गोपालगंज जिले में प्रेम विवाह के बाद जन्मे नवजात की उसके पिता ने गला घोंटकर हत्या कर शव मिट्टी में दफना दिया. मां की शिकायत पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

पिता ने ढाई महीने के मासूम को मारा (Photo: Screengrab)
पिता ने ढाई महीने के मासूम को मारा (Photo: Screengrab)

बिहार के गोपालगंज जिले में प्रेम विवाह के बाद नवजात की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. महम्मदपुर थाना क्षेत्र के टेकनिवास गांव में एक पिता ने अपने ढाई महीने के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर शव को मिट्टी में दबा दिया.

घटना के बाद बच्चे की मां प्रीति कुमारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

पिता ने ढाई महीने के बेटे को मौत के घाट उतारा

जानकारी के अनुसार, प्रीति कुमारी का अपने पड़ोसी दाऊद अंसारी से पिछले पांच साल से प्रेम संबंध था. परिजनों के दबाव और पुलिस की मौजूदगी में तीन महीने पहले दोनों की शादी हुई थी. शादी के बाद ढाई महीने में ही प्रीति ने बच्चे को जन्म दिया. लेकिन बच्चा होने के बाद दाऊद ने उसे गला घोंटकर मार डाला और शव को गांव के बाहर दफना दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

प्रीति का आरोप है कि उसका पति उसे तलाक देना चाहता था. बच्चा होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था. इसी वजह से उसने मासूम की हत्या कर दी ताकि तलाक में कोई बाधा न आए. घटना से गांव में शोक और गुस्से का माहौल है. लोग मासूम की मौत को लेकर स्तब्ध हैं और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

(रिपोर्टर- विकास कुमार दुबे)

---- समाप्त ----
TOPICS:

