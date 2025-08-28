scorecardresearch
 

Feedback

पटना: तालाब में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

बिहार में पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक ही परिवार के तीन बच्चे गांव के पास तालाब में नहाने गए थे. इस दौरान तीनों गहराई में डूब गए और उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया. जब परिजनों को पता चला तो कोहराम मच गया. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

Advertisement
X
तालाब में नहाने गए थे एक ही परिवार के तीन बच्चे. (File Photo: ITG)
तालाब में नहाने गए थे एक ही परिवार के तीन बच्चे. (File Photo: ITG)

बिहार में पटना के शाहपुर इलाके के बाबूचक गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गांव के एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है. मृतकों की पहचान सोनू राय के पुत्र कमल व रोहित और उनके चचेरे भाई आयुष के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, तीनों बच्चे गांव के पास स्थित तालाब में नहाने गए थे. इसी दौरान खेलते-खेलते अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. पास में मौजूद ग्रामीणों ने शोर सुना तो मौके पर पहुंचे और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. तीनों की जान नहीं बचाई जा सकी.

patna tragedy three children drown

सम्बंधित ख़बरें

Drown
ओडिशा में वॉटरफॉल के नीचे डूबने से दो युवकों की मौत, दो लापता 
युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा. (Photo: Screengrab)
पंजाब: पुलिस रेड से घबराया युवक, तालाब में कूदा, डूबने से हुई मौत 
स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत. (Photo: Screengrab)
दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में दर्दनाक हादसा... स्विमिंग पूल में डूबने से 22 साल के युवक की मौत 
Threee Kid died in Tonk
राजस्थान: टोंक में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से तीन नाबालिग चचेरे भाइयों की मौत 
जबरन बैनर-होर्डिंग हटवाने का आरोप है- (Photo: Screengrab)
मोतिहारी में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से पहले पोस्टर विवाद, RJD-कांग्रेस आमने-सामने, FIR 

घटना की खबर जैसे ही गांव में फैली, पूरे इलाके में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हर कोई बच्चों की मौत की इस दर्दनाक घटना से गमगीन है.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: स्कूल से लौटकर तालाब में नहाने गया मासूम, गहराई में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत

सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement

इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शी नगीना कुमार ने बताया कि तीनों बच्चे तालाब में नहाने के दौरान अचानक डूब गए. ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. इस हादसे ने पूरे गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके को झकझोर कर रख दिया है. गांव के लोग बच्चों की मौत को लेकर गहरे सदमे में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement