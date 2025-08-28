पटना: तालाब में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

बिहार में पटना के शाहपुर इलाके के बाबूचक गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गांव के एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है. मृतकों की पहचान सोनू राय के पुत्र कमल व रोहित और उनके चचेरे भाई आयुष के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, तीनों बच्चे गांव के पास स्थित तालाब में नहाने गए थे. इसी दौरान खेलते-खेलते अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. पास में मौजूद ग्रामीणों ने शोर सुना तो मौके पर पहुंचे और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. तीनों की जान नहीं बचाई जा सकी.

घटना की खबर जैसे ही गांव में फैली, पूरे इलाके में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हर कोई बच्चों की मौत की इस दर्दनाक घटना से गमगीन है.

सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शी नगीना कुमार ने बताया कि तीनों बच्चे तालाब में नहाने के दौरान अचानक डूब गए. ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. इस हादसे ने पूरे गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके को झकझोर कर रख दिया है. गांव के लोग बच्चों की मौत को लेकर गहरे सदमे में हैं.

