पश्चिम बंगाल: स्कूल से लौटकर तालाब में नहाने गया मासूम, गहराई में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. शनिवार को सात साल के एक मासूम बच्चे की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान अब्दुर रहमान के रूप में हुई है, जो मनीग्राम गांव का निवासी था.

पुलिस के मुताबिक, अब्दुर रहमान शनिवार को स्कूल से घर लौटा और उसके बाद पास के तालाब में नहाने चला गया. गांववालों ने बताया कि नहाते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. कुछ ही देर में वह लापता हो गया. स्थानीय लोगों ने घटना को देखकर तुरंत बचाव की कोशिश की और बच्चे को पानी से बाहर निकाला.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़... हथियार, गोलियां और नकली नोट बरामद

इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है. सात साल के मासूम की अचानक मौत ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है. ग्रामीणों ने बताया कि अब्दुर रहमान एक होनहार बच्चा था और उसकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी.

Advertisement

वहीं, पुलिस ने मामले में अप्राकृतिक मृत्यु का केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी. वहीं, पुलिस और प्रशासन ने अपील की है कि माता-पिता बच्चों को अकेले तालाब या नदी में नहाने न भेजें.

---- समाप्त ----