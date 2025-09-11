बिहार के पटना में फिर बड़ा कांड, होटल में घुसकर RJD नेता की गोलियों से भूनकर हत्या

बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार देर शाम अपराधियों ने आरजेडी नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र की है.

पुलिस के मुताबिक, राजकुमार राय अपनी गाड़ी से घर के पास पहुंचे ही थे कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगने के बाद राजकुमार राय जान बचाने के लिए पास के एक होटल में घुस गए, लेकिन अपराधी उनका पीछा करते हुए अंदर तक पहुंचे और होटल में कई राउंड फायरिंग की. एक गोली होटल के फ्रिज में भी लगी जिससे उसका शीशा चकनाचूर हो गया.

मौके से 6 खोखे बरामद

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राजकुमार राय को तत्काल पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस को घटनास्थल से 6 खोखे बरामद हुए हैं. मौके पर पटना पूर्वी के एसपी परिचय कुमार ने भी पहुंचकर छानबीन की. उन्होंने बताया कि मृतक राजकुमार राय राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे.

राघोपुर से चुनाव लड़ने की थी तैयारी

परिजनों ने आरोप लगाया कि अपराधियों ने 8 से 10 गोलियां चलाईं. मृतक की बहन शिला देवी ने कहा कि उनका भाई इस बार राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो लोग शव को सड़क पर रखकर विरोध करेंगे. हालांकि उन्होंने अभी आरोपी का नाम सार्वजनिक करने से इनकार किया.

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली है और एफएसएल की टीम को जांच के लिए बुलाया है. एसपी ने कहा कि हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश है या प्रॉपर्टी विवाद, यह जांच के बाद स्पष्ट होगा. बिहार में चुनावी नजदीक आते ही राजनीतिक हत्याओं की घटनाएं बढ़ती रही हैं और इस वारदात ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

