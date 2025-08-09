पूर्व विधायक अनंत सिंह पर की थी फायरिंग... मुख्य आरोपी मोनू सिंह को बरौनी स्टेशन से किया गिरफ्तार

बिहार के बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग करने का आरोप है. बता दें कि जनवरी 2025 में पटना के पचमहला थाना इलाके में हुई फायरिंग की घटना में मुख्य आरोपी मोनू सिंह घटना के बाद से फरार था. उस पर हत्या, रंगदारी और गंभीर आपराधिक मामलों के करीब एक दर्जन केस दर्ज हैं.

जानकारी के अनुसार, मोनू सिंह की गिरफ्तारी बेगूसराय के बरौनी रेलवे स्टेशन पर हुई. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोनू सिंह कामाख्या बरौनी एक्सप्रेस से बरौनी स्टेशन आने वाला है. इसके बाद से ही पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने स्टेशन पर घेराबंदी कर दी. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, पुलिस ने मोनू सिंह को दबोच लिया. गिरफ्तारी के दौरान मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

बाढ़ एएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मोनू सिंह की लंबे समय से तलाश की जा रही थी. इस दौरान पुलिस कई बार छापेमारी कर चुकी थी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था. आज मिली पुख्ता सूचना के आधार पर उसे पकड़ लिया गया. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है, ताकि उसके नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मोनू सिंह बरौनी से बाढ़ जाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गौरतलब है कि इस मामले में दो दिन पहले ही पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना बेउर जेल से जमानत पर रिहाई मिली. वहीं, मोनू सिंह का भाई सोनू सिंह भी पहले से जमानत पर बाहर है.

