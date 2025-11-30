scorecardresearch
 
शादी, सालगिरह और मौत... सेलिब्रेशन वाले दिन विवाहिता की कैसे चली गई जान? जांच में जुटी पुलिस

वैशाली जिले के राजापाकर क्षेत्र में शादी की दूसरी सालगिरह पर 28 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

शादी की सालगिरह पर महिला की मौत. (File Photo: ITG)
बिहार में वैशाली के राजापाकर क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां शादी की दूसरी सालगिरह पर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मायके पक्ष के लोगों ने महिला के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि काजल को लगातार प्रताड़ित किया जाता था. उसकी हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है. वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि सालगिरह मनाने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके बाद काजल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

यह मामला वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव का है. मृतका की पहचान 28 वर्षीय काजल कुमारी पत्नी अनीश कुमार के रूप में हुई है. रविवार को दंपति की शादी की दूसरी सालगिरह थी, लेकिन इसी दिन काजल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसने परिवार को सदमे में डाल दिया.

यह भी पढ़ें: झारखंड के पलामू में महिला की मौत के बाद सड़क जाम... परिजनों ने की मुआवजे की मांग

इस मामले को लेकर मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि काजल को शादी के बाद से ही लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. उनका आरोप है कि काजल की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची गई है. मायकेवालों के अनुसार, काजल की ससुराल में अक्सर झगड़े की स्थिति बनी रहती थी और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

ससुराल वालों का दावा- फांसी लगाकर की आत्महत्या

वहीं, मृतका के ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि शादी की सालगिरह के आयोजन को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद काजल ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
ससुराल वालों ने कहा है कि वह काजल से बेहद प्यार करते थे और हत्या का आरोप पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद है.

घटना की सूचना मिलते ही राजापाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है. इसकी जांच हत्या व आत्महत्या दोनों एंगल से की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल परिवार के दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और घटनास्थल से मिले सबूतों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि यह मामला जटिल है और जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि मौत कैसे हुई.

रिपोर्ट: विकास कुमार
