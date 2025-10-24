झारखंड के पलामू में महिला की मौत के बाद सड़क जाम... परिजनों ने की मुआवजे की मांग

झारखंड के पलामू में एक 50 वर्षीय महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया. मृतक महिला के परिजनों और गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया. नाराज लोगों ने जापला-छतरपुर मार्ग पर लगभग पांच घंटे तक सड़क जाम कर दिया. घटना के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

एजेंसी के अनुसार, मृतका का नाम 50 वर्षीय कलावती देवी है, जो बिहार के रोहतास जिले के इंड्रापुरी थाना क्षेत्र के जयनगर की रहने वाली थीं. हुसैनाबाद पुलिस थाना के प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने बताया कि मृतका की मौत से गुस्साए परिवार और गांव वालों ने मुआवजे की मांग करते हुए सुबह 7 बजे से दोपहर तक सड़क जाम कर दी थी. इसके बाद उन्होंने जाम हटा दिया था.

सिविल सर्जन अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लगभग 10 दिन पहले कलावती देवी की हुसैनाबाद के आर्यन अस्पताल में सर्जरी हुई थी. सर्जरी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें आगे के इलाज के लिए रांची रेफर किया गया. रांची में इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. सिविल सर्जन ने कहा कि निजी अस्पताल में लापरवाही मिलने के बाद उसे पहले ही सील कर दिया गया था.

श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि पिछले सप्ताह हुसैनाबाद के निजी अस्पतालों में लापरवाही के चलते दो और मरीजों की मौत हुई है. इस मामले ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और निजी अस्पतालों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी बीच हुसैनाबाद के ब्लॉक विकास अधिकारी पंकज कुमार ने मृतका के अंतिम संस्कार के लिए परिवार को 20,000 रुपये का चेक सौंपा. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी निजी अस्पतालों में लापरवाही की जांच तेज कर दी है.

