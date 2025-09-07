scorecardresearch
 

बिहार: शराब माफियाओं ने मद्य निषेध टीम पर किया हमला, स्कॉर्पियो तोड़ी, पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे- VIDEO

बिहार के बगहा में शराब माफियाओं ने मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला कर दिया. लाठी-डंडों से किए गए हमले में विभाग की स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा. सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इलाके की घेराबंदी कर ली.

हमलावरों ने विभाग की स्कॉर्पियो गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. (Photo: Abhishek Pandey/ITG)
बिहार के बगहा के धनहा थाना क्षेत्र के कठार गांव के समीप एनएच-727 पर रविवार देर शाम शराब माफियाओं ने मद्य निषेध विभाग की टीम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अवैध कारोबार पर कार्रवाई करने पहुंची टीम को देखते ही शराब तस्कर बेकाबू हो गए और लाठी-डंडों से हमला बोल दिया.

पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे
हमलावरों ने विभाग की स्कॉर्पियो गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और उसके शीशे तक चकनाचूर कर दिए. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों को किसी तरह जान बचाकर वहां से भागना पड़ा.

इलाके की घेराबंदी की गई
घटना की जानकारी मिलते ही धनहा थाना पुलिस के साथ भारी संख्या में अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि शराब कारोबारियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा.

