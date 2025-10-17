खेसारी लाल यादव ने छपरा से किया नामांकन, बोले- लालू यादव मेरे पिता समान

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि जिंदगी में हर चीज अचानक नहीं होती. उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें निर्णय लेना पड़ा. खेसारी ने कहा कि पत्नी के कागज तैयार थे, पर कुछ तकनीकी दिक्कत आने के बाद उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया.

खेसारी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव उनके लिए सिर्फ एक आइकन नहीं, बल्कि पिता समान हैं. तेजस्वी यादव को वह बड़े भाई की तरह मानते हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद मिला है. तेजस्वी ने उन्हें कहा कि अगर बिहार के बदलाव में योगदान नहीं देंगे तो यह सही नहीं होगा.

'तेजस्वी यादव बड़े भाई की तरह'

खेसारी ने कहा कि बिहार में नाले और जलभराव बड़ी समस्या है, वहीं बेरोजगारी भी युवाओं के लिए गंभीर मुद्दा है. साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ उनके गानों से नहीं, बल्कि विकास के लिए युवाओं को साथ आना होगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि संगीत उनका पहला प्यार रहेगा, लेकिन अब राजनीति में ज्यादा समय देना होगा क्योंकि जनता का भरोसा सबसे ऊपर है.

राजनीति में आने का कभी नहीं सोचा था

खेसारी ने कहा कि बिहार को बिहार की जनता बदलेगी, खेसारी नहीं. जरूरी नहीं कि विकास गांव के ही व्यक्ति से हो, बाहर का व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है. खेसारी ने कहा कि वह छपरा को आगे ले जाना चाहते हैं और जनता के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे.

