scorecardresearch
 

Feedback

खेसारी लाल यादव ने छपरा से किया नामांकन, बोले- लालू यादव मेरे पिता समान

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति में आने की नहीं सोचा था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें चुनावी मैदान में ला दिया. उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से उन्हें हमेशा आशीर्वाद मिला है. खेसारी ने कहा कि बिहार को बदलाव की जरूरत है और इस बदलाव का नेतृत्व जनता करेगी.

Advertisement
X
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Photo: Screengrab)
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Photo: Screengrab)

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि जिंदगी में हर चीज अचानक नहीं होती. उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें निर्णय लेना पड़ा. खेसारी ने कहा कि पत्नी के कागज तैयार थे, पर कुछ तकनीकी दिक्कत आने के बाद उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया.

खेसारी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव उनके लिए सिर्फ एक आइकन नहीं, बल्कि पिता समान हैं. तेजस्वी यादव को वह बड़े भाई की तरह मानते हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद मिला है. तेजस्वी ने उन्हें कहा कि अगर बिहार के बदलाव में योगदान नहीं देंगे तो यह सही नहीं होगा.

'तेजस्वी यादव बड़े भाई की तरह'

सम्बंधित ख़बरें

Khesari Lal Yadav
नामांकन भरने पहुंचे खेसारी लाल यादव, समर्थकों की उमड़ी भीड़, VIDEO 
khesari lal yadav, chanda devi, tejashwi yadav
एक्टर खेसारी लाल यादव लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, RJD ने छपरा से दिया टिकट 
Khesari Lal Yadav, Chanda Yadav
खेसारी लाल यादव लड़ेंगे चुनाव, नामांकन भरने से पहले फैंस से मांगी दुआ 
Khesari lal Yadav wants wife to contest election
पत्नी को मनाने में जुटे खेसारी, चाहते हैं लड़े बिहार विधानसभा चुनाव 
Khesari Lal Yadav flirts with Female fan
पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल! फैन को गले लगाया, एक्सप्रेशन देख हैरान यूजर्स 

खेसारी ने कहा कि बिहार में नाले और जलभराव बड़ी समस्या है, वहीं बेरोजगारी भी युवाओं के लिए गंभीर मुद्दा है. साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ उनके गानों से नहीं, बल्कि विकास के लिए युवाओं को साथ आना होगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि संगीत उनका पहला प्यार रहेगा, लेकिन अब राजनीति में ज्यादा समय देना होगा क्योंकि जनता का भरोसा सबसे ऊपर है. 

राजनीति में आने का कभी नहीं सोचा था

खेसारी ने कहा कि बिहार को बिहार की जनता बदलेगी, खेसारी नहीं. जरूरी नहीं कि विकास गांव के ही व्यक्ति से हो, बाहर का व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है. खेसारी ने कहा कि वह छपरा को आगे ले जाना चाहते हैं और जनता के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गुजरात कैबिनेट
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement