बिहार: गोरा बेटा हुआ तो सनकी पति ने कर दी पत्नी की निर्मम हत्या

बिहार के कटिहार जिले के आबादपुर थानाक्षेत्र के नारायणपुर गांव से एक सनकी और शक्की पति का खौफनाक अपराध सामने आया है. यहां बड़े बेटे की तरह छोटे बेटे के सांवला नहीं होने पर और अवैध शक के चलते पत्नी की हत्या कर दी गई. फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

दरअसल, मौसमी दास की शादी कटिहार जिले के आजमनगर थानाक्षेत्र के जलकी गांव के सुकुमार दास से 4 साल पहले हुई थी. शादी के बाद इनके दो बच्चे हुए. बड़ा बेटा करीबन दो से ढाई साल का है और छोटा बेटा तीन महीने का है. बड़ा बच्चा(लड़का) सांवले रंग का है. जबकि छोटा बेटा गोरा है. ऐसे में दूसरे बेटे का गोरा होना ये पिता सुकुमार दास को पच नहीं रहा था.

हत्या के बाद प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से काट डाला

इस वजह से पत्नी मौसमी दास पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध का आरोप लगा रहा था. गांव के कुछ लहेरिया लड़के भी इस बात को लेकर सुकुमार को टोंट मारते थे. जिसके चलते सुकुमार का पत्नी पर शक और गहराता गया. जिसको लेकर दोनों में लड़ाई भी होती थी. इसी के चलते पत्नी मौसमी दास मायके चली गई. कुछ दिन बाद पति ससुराल अपनी पत्नी के पास गया.

हालांकि, सुकुमार का इरादा खतरनाक था. ससुराल में खाना पीना खाने के बाद उसने 20 नवंबर की देर रात सो रही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. सुकुमार ने पत्नी को गले से लेकर शरीर के कई हिस्सों में चाकू से गोद डाला. इतना ही नहीं उसने पत्नी के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से काट दिया.

सुबह बच्चों के रोने की आवाज सुनकर घरवालों ने जब खौफनाक मंजर देखा तो दंग रह गए. घटना की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई. इधर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच करते हुए मौसमी दास के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

20 नवंबर की है घटना

घटना 20 नवंबर के देर रात की है. पत्नी मौसमी दास के पिता षष्ठी दास और दादी ने मौसमी के पति सुकुमार दास के द्वारा पत्नी मौसमी दास की हत्या कर देने की पुष्टि करते हुए आरोपी सुकुमार को कानूनी सजा दिलाने का गुहार कटिहार पुलिस से लगाया है.

कटिहार के SP शिखर चौधरी ने पति द्वारा पत्नी की हत्या की पुष्टि की बात कही. एक प्रेस नोट जारी कर उन्होंने लिखा है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अभियुक्त अपने पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने व उसके छोटे बच्चे पर अपना संतान नहीं होने का आरोप लगाता था. इसी पारिवारिक विवाद के कारण यह गंभीर घटना घटित हुई है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

