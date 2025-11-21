'पैसों के लिए गैर मर्दों संग सोने को कहता', बाराबंकी में पत्नी ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर शराबी पति को मार डाला

यूपी के बाराबंकी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक महिला ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पुलिस पूछताछ में महिला ने ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया.

और पढ़ें

मामला फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरपुर गांव का है. यहां 18 नवंबर की सुबह बड्डूपुर मार्ग किनारे किसान राजमल का शव मिला था. शुरुआती जांच में हत्या का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, जिससे मामला ब्लाइंड मर्डर जैसा लग रहा था.

लेकिन पुलिस की मैनुअल व डिजिटल जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पूछताछ में पता चला कि मृतक राजमल शराब का आदी था और नशे में पत्नी–बच्चों से मारपीट करता था. इतना ही नहीं, वह पत्नी पर पैसों के लिए गैर मर्दों के साथ सोने का दबाव बनाता था. इस प्रताड़ना से तंग होकर पत्नी और उसके 17 वर्षीय बेटे ने हत्या की योजना बनाई.

17 नवंबर की रात राजमल अपने बड़े भाई के यहां ढोल-पूजन से लौटकर घर आया और फिर बाहर निकल गया. इसी दौरान पत्नी और बेटा भी उसके पीछे निकल पड़े. सुनसान जगह पहुंचते ही दोनों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया. फिर बेटे ने उसके हाथ पकड़े और पत्नी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

Advertisement

एसपी अर्पित विजयवर्गीय के अनुसार, पूछताछ में पत्नी ने अपराध स्वीकार कर लिया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. घरेलू हिंसा और लगातार प्रताड़ना का यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----