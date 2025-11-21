scorecardresearch
 

Feedback

'पैसों के लिए गैर मर्दों संग सोने को कहता', बाराबंकी में पत्नी ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर शराबी पति को मार डाला

फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरपुर गांव में पत्नी ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति राजमल की हत्या कर दी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि राजमल शराब पीकर पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था, और पत्नी पर गैर मर्दों के साथ सोने का दबाव बनाता था. इस प्रताड़ना से तंग आकर दोनों ने मिलकर यह कदम उठाया.

Advertisement
X
बाराबंकी की 'कातिल' पत्नी गिरफ्तार (Photo- Screengrab)
बाराबंकी की 'कातिल' पत्नी गिरफ्तार (Photo- Screengrab)

यूपी के बाराबंकी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक महिला ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पुलिस पूछताछ में महिला ने ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया.

मामला फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरपुर गांव का है. यहां 18 नवंबर की सुबह बड्डूपुर मार्ग किनारे किसान राजमल का शव मिला था. शुरुआती जांच में हत्या का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, जिससे मामला ब्लाइंड मर्डर जैसा लग रहा था.

लेकिन पुलिस की मैनुअल व डिजिटल जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पूछताछ में पता चला कि मृतक राजमल शराब का आदी था और नशे में पत्नी–बच्चों से मारपीट करता था. इतना ही नहीं, वह पत्नी पर पैसों के लिए गैर मर्दों के साथ सोने का दबाव बनाता था. इस प्रताड़ना से तंग होकर पत्नी और उसके 17 वर्षीय बेटे ने हत्या की योजना बनाई.

सम्बंधित ख़बरें

Barabanki: Groom Sunil Kumar files police complaint (Photo- Screengrab)
विदाई से पहले भागी जिसकी दुल्हन, उस दूल्हे ने बयां किया दर्द 
Bride dancing with groom at wedding (Photo- Screengrab)
7 फेरे लिए, डीजे पर नाची, विदाई से पहले दुल्हन हो गई फुर्र... बैरंग लौटी बारात 
Explosion at firecracker factory in Barabanki (Photo- ITG)
बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े  
योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जनसभा को किया संबोधित (Photo: Reuters)
'रहेंगे-खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम बोलने में...', बाराबंकी में बरसे CM योगी  
Six people die in road accident in Barabanki UP
बाराबंकी में ट्रक और कार में सीधी टक्कर, 6 की गई जान 

17 नवंबर की रात राजमल अपने बड़े भाई के यहां ढोल-पूजन से लौटकर घर आया और फिर बाहर निकल गया. इसी दौरान पत्नी और बेटा भी उसके पीछे निकल पड़े. सुनसान जगह पहुंचते ही दोनों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया. फिर बेटे ने उसके हाथ पकड़े और पत्नी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

Advertisement

एसपी अर्पित विजयवर्गीय के अनुसार, पूछताछ में पत्नी ने अपराध स्वीकार कर लिया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. घरेलू हिंसा और लगातार प्रताड़ना का यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement